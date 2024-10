Marcelo Camargo/Agência Brasil - 23/11/2023 Mauro Vieira planeja operação de resgate





O governo brasileiro decidiu começar uma operação de resgate dos cidadãos que estão no Líbano , após escalada de tensões na região . A decisão foi tomada depois de uma conversa do presidente Lula e do chanceler Mauro Vieira , no México , onde estão para acompanhar a posse da nova presidente Claudia Sheinbaum.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores , o primeiro voo deve sair até o fim de semana. Nas últimas semanas, o Líbano tem recebido bombardeios aéreos de Israel , que mira alvos do grupo extremista Hezbollah no país.

Os ataques têm atingido também civis. Dois cidadãos brasileiros já morreram desde a intensificação dos ataques, no dia 20 de setembro. Mauro Vieira levou ao presidente Lula elementos da situação em Beirute , capital do Líbano, e das conversas que teve em Nova York .

Elaboração da operação

Desde o dia 23 de setembro, o Itamaraty discute a necessidade de uma operação de repatriação. A principal questão era definir qual rota seria usada para o resgate.

Além do uso do próprio aeroporto de Beirute, que até o momento continua aberto, o governo brasileiro também mapeia a possibilidade de usar bases aéreas operadas pela Rússia dentro do território da Síria.

Há duas bases mais próximas da fronteira com o Líbano: em Hmeymim, ao norte, e em Shayrat, a noroeste do território libanês. Não está descartada uma outra opção, tida como mais complexa: a retirada dos brasileiros pelo Chipre. Neste caso, o resgate teria de envolver vias terrestres, marítimas e aéreas.





A FAB vai realizar a operação

A Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada para resgatar os brasileiros que estão no Líbano. E já tem à disposição aeronaves e um plano de voo até as áreas para o resgate a partir do aeroporto de Beirute.

A embaixada do Brasil na capital libanesa segue colhendo informações sobre os brasileiros que querem deixar o país. A comunidade do Brasil no Líbano tem, segundo o Itamaraty, 21 mil pessoas; até o momento, mil deles já solicitaram ajuda para retornar. No primeiro momento, serão priorizados os resgates de idosos, mulheres e crianças.

