Uma estátua de Donald Trump foi inaugurada em Las Vegas , nos EUA, durante o final de semana. Mas se engana quem imaginar que é homenagem: o ex-presidente aparece pelado e de forma gigante.

A estátua pesa 2,7 toneladas, tem 13 metros de altura (tamanho de um prédio de quatro andares) e fica erguida por cabos de aço em uma estrutura parecida com um guindaste.

A obra é parte da Crooked and Obscene tour, exposição itinerante que ainda passará por diversos estados. O nome da turnê pode ser traduzido para algo como “Tortuoso e obsceno.”

Os organizadores disseram que Trump aparecer como estatua nua "é intencional, sserve como uma declaração ousada sobre transparência, vulnerabilidade e às personas públicas de figuras políticas.”

Além disso, a exposição pretende estimular conversas sobre a "transparência — ou falta dela — na política, desafiando os espectadores a pensar criticamente sobre influência política.”





“Deplorável”

O partido republicado de Nevada, estado onde fica Las Vegas, não gostou da estátua. Em uma publicação no Twitter, o partido chamou a estátua de “deplorável” e disse que tudo não passava de “teatro político.”

Além disso, a inauguração da estátua foi concomitante à parada de Kamala Harris em Las Vegas. Ela e Trump estão em uma disputa acirrada pela maioria de votos no estado, e devem seguir campanha por lá.

