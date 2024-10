Reprodução Tabata Amaral





Candidata à Prefeitura de São Paulo , Tabata Amaral (PSB) teve imagens falsas pornográficas vendidas e espalhadas em sites adultos. O conteúdo, produzido com o auxílio de inteligência artificial, é conhecido como 'fakenudes' , e a venda do serviço é de R$ 50.

Na foto original, Tabata Amaral vestia uma camisa do Flamengo, clube que a candidata já declarou torcer. Já na montagem, Tabata aparece sem vestir a camiseta e com um 'nude' montado com a ajuda da inteligência artificial. Além de Tabata Amaral, Marina Helena (Novo) também acabou sendo vítima e tendo imagens falsas circuladas na internet.

— Não dei um segundo de atenção para essas imagens, encaminhamos para a polícia, já fiz o B.O (Boletim de Ocorrência), criminoso a gente trata desse jeito. Eu não sei quem produziu essas imagens, mas espero que a Justiça possa dizer quem fez as imagens e possa penalizar — comentou a deputada ao 'O Globo'.

Pesquisa Quaest

A pesquisa Quaest sobre a corrida eleitoral em São Paulo , divulgada nesta segunda-feira (30), mostra Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) empatados tecnicamente.

O atual prefeito aparece com 24% das intenções de voto, uma queda de um ponto percentual em relação à pesquisa anterior. Boulos mantém 23%, enquanto Marçal sobe para 21%.

Tabata Amaral (PSB) tem 10%, um aumento de dois pontos, e José Luiz Datena (PSDB) permanece com 6%. Marina Helena (Novo) registra 2%, enquanto Bebeto Haddad (Democracia Cristã), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (Unidade Popular) não pontuaram.