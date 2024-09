Ibrahim AMRO / AFP Danos causados por bombardeio israelense em Ras Osta, no Líbano

Um brasileiro de 15 anos morreu por conta de um ataque aéreo ocorrido nas proximidades do Vale do Becaa, que fica no Líbano . As informações sobre a morte do adolescente, que foi identificado como Ali Kamal Abdallah, foram confirmadas pelo Itamaraty nesta quarta-feira (25). O pai do jovem, que não era brasileiro, também morreu.

O adolescente vivia com o pai, Haj Kamal Abdallah, que era paraguaio, em Foz do Iguaçu, no Paraná, antes de irem para o Líbano .

As mortes aconteceram devido a um ataque aéreo , organizado por Israel , e que atingiu a região onde o menino estava com o pai. Eles haviam se mudado para o país juntamente com dois irmãos, que não sofreram danos e estão se preparando para voltar ao Brasil, segundo informações do Itamaraty.

Um dia antes da morte, o p residente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante discurso na ONU (Organizações das Nações Unidas) fez duras críticas à guerra e aos ataques que Israel está fazendo no Líbano.

O próprio Secretário-Geral da entidade, António Guterres, alertou sobre o temor do Líbano se transformar na nova Faixa de Gaza .

A tragédia envolvendo um brasileiro já movimentou também a política local. O vereador Adnan El Sayed já havia lamentado a morte, ainda que não houvesse confirmação oficial.

"Haj Kamal Abdallah e seu lindo filho Ali estavam até pouco tempo aqui ao nosso lado em Foz do Iguaçu, brincando e sorrindo. Quero arranjar forças na justiça divina e na capacidade da resistência libanesa para seguir o caminho da verdade apesar das perdas diárias desse massacre à Palestina e ao Líbano", escreveu ele no Facebook.

Na segunda-feira (23), também antes da confirmação das duas mortes, o Itamaraty havia informado que enviou instruções à Embaixada do Brasil no Líbano, para que fosse feita uma consulta sobre os brasileiros que vivem no país.

A intenção, segundo a entidade, é verificar quais patriotas têm o interesse de voltar o Brasil, para que a viagem seja organizada.

De acordo com o governo do Líbano, 558 pessoas já morreram por conta dos ataques de Israel enquanto 1835 ficaram feridas.

Os números assustam ainda mais quando consideram que tratam-se de 50 crianças e de 94 mulheres, além de dois médicos. Segundo Israel, 300 alvos já foram atingidos no Líbano.

Embora haja um esforço internacional para o fim do conflito, a entrada do Hezbollah na guerra entre Israel e Hamas piorou a situação, que vem evoluindo para uma grave situação regional, o que colocou o tema como foco principal da reunião dos países na ONU.

