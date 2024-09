Ricardo Stuckert/Presidência da República Esta será a terceira visita de Lula ao México

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao México neste domingo (29) para participar da posse da nova presidente, Claudia Sheinbaum, que ocorrerá na terça-feira (1º).



O avião presidencial aterrissou na Cidade do México por volta das 17h23 (horário local). Lula e a primeira-dama Janja foram recebidos por autoridades e honrarias militares antes de se dirigirem ao hotel.

Claudia Sheinbaum, aliada do atual presidente Andrés Manuel López Obrador, tem 61 anos e venceu a eleição com cerca de 60% dos votos. Ela será a primeira mulher a comandar o México e já ocupou os cargos de secretária de Meio Ambiente da Cidade do México e prefeita do município.



A secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, Gisela Padovan, explicou que a viagem de Lula inicialmente previa que ele seguisse diretamente de Nova York para o México, sem voltar a Brasília. Essa mudança foi necessária devido à posse de Claudia Sheinbaum.

Gisela Padovan também mencionou que, além de Lula, pelo menos outros 16 chefes de Estado, principalmente da região, devem acompanhar a cerimônia de posse.

Esta será a terceira visita de Lula ao México. Ele já esteve no país em 2003 e 2007 durante seus dois mandatos anteriores, entre 2003 e 2010.

