Divulgação / Puerto Princesa Pedra tem quase 30 kg a mais do que a pérola registrada, anteriormente, como maior da história





Um pescador das Filipinas manteve uma pérola de mais de 34 quilos embaixo da cama por mais de uma década - sem imaginar que poderia valer mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 540 milhões) e bater, em muito, um recorde histórico.

A pérola foi encontrada há cerca de dez anos. Ela mede cerca de 30 centimetros de altura e incríveis 67 centímetros de largura, além de pesar 34 quilos. A maior pérola conhecida até hoje tem 6,4 kg.

Grande achado

O homem que achou a gema é um pescador e a encontrou, justamente, enquanto trabalhava. Ele percebeu o objeto quando a âncora do barco ficou presa em uma ostra gigante.

Ele tentou soltar a âncora e não conseguiu. Então, mergulhou para soltar manualmente - foi quando abriu a ostra e encontrou a pérola gigante.

O pescador quis manter a pérola como "amuleto de boa sorte", e tocava na pedra todas as vezes que saía para pescar. Ele a guardou por dez anos embaixo da cama. Depois, quando mudou de província, deu de presente para uma tia.

Nas mãos certas

A tia que recebeu o presente é Aileen Cynthia Maggay-Amurao; ela trabalha na secretaria de turismo local, e percebeu o potencial: "Ele me trouxe por isso, era muito pesado".

Aileen procura, agora, por consulta de especialistas, mas acredita que tem um tesouro em mãos: "Até agora, de acordo com o que encontrei nas minhas pesquisas online, não consegui encontrar nenhum artigo sobre esse tipo e nada tão grande quanto essa".

Para buscar ajuda para verificar a autenticidade da gema, ela publicou no Facebook: "A Cidade de Puerto Princesa poderia ganhar outro título de prestígio e bater um recorde por ter a maior pérola natural de uma ostra gigante (34 quilos) depois de conseguir certificação. Preciso de ajuda de gemologistas!".





Por enquanto, a pérola está em exposição na Prefeitura de New Green, em Puerto Princesa, Filipinas.

Caso seja confirmado que essa é uma pérola verdadeira, o valor dela pode ultrapassar os US$ 100 milhões, equivalente a R$ 546 milhões. Essa seria, até hoje, a maior pérola encontrada, e bateria o recorde da gema de 6,4 kg encontrada em 1939, avaliada em US$ 93 milhões em 2003.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.