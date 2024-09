ESTADÃO CONTEÚDO Hezbollah confirma morte do líder Hassan Nasrallah, no bombardeio feito por Israel





Hezbollah escolheu neste domingo (29) um substituto para Hassan Nasrallah, líder do grupo morto por Israel no sábado, 28 . Hashem Safieddine deverá ser novo chefe.

As informações são dos jornais do Oriente Médio Haaretz e Al Arabya. Eles explicaram que al-Nahr é de Deir Qanoun al-Nahr , uma vila ao sul do Líbano , e vem de uma família tradicional com clérigos e parlamentares influentes da região.

Entre alguns familiares relevantes de Safieddine estão o próprio Nasrallah, de quem era primo, e Qassem Soleimani , que comandava as Brigadas Al Quds e morreu pelos EUA em 2020, no Iraque.

Quem é Safieddine

Safieddine é primo de Nasrallah. Ele usa um turbante preto e é clérigo, o que indicaria crença de descender diretamente do Mohammed, profeta islâmico. Ele trabalha com religião e alinha seus posicionamentos àqueles do Hezbollah, como mostrou em diversos discursos públicos.

Em evento recente, inclusive, chegou a dizer para o exército palestino que “nossa história, nossas armas e nossos foguetes estão com você,” disse ele. Desde 2017, Safieddine é classificado como terrorista pelos EUA por ameaçar Israel.