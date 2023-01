Ansa Juan Carrito era bastante famoso na região de Abruzzo

Juan Carrito, um urso -marsicano que era símbolo da região de Abruzzo, foi atropelado e morto na última segunda-feira (23) em uma rodovia na Itália .

O acidente ocorreu em uma estrada que liga as cidades de Castel di Sangro e Roccaraso. O animal chegou a ser transferido para um centro veterinário em Pescasseroli, mas não resistiu.

"Que pena essas imagens, por que a agonia de Juan Carrito foi mostrada tão impiedosamente? Isso foi uma falta de respeito a um ser vivo", lamentou Luciano Sammarone, diretor do Parque Nacional de Abruzzo.

De acordo com a imprensa local, o animal , que é de uma subespécie em perigo crítico de extinção de urso-pardo, passou a 20 metros de uma passagem subterrânea segura. O motorista e os passageiros do veículo que atropelou o urso estão bem, apesar de o carro ter ficado completamente destruído.

A Entidade Nacional de Proteção Animal (Enpa) lamentou a morte do urso e comentou que Juan Carrito foi o "símbolo de um fracasso do governo italiano ".

"É muito apressado para aprovar planos fantasmagóricos de contenção da fauna, mas é completamente incapaz de lançar ações sérias e medidas eficazes para proteger a biodiversidade. Um insucesso que passa, sobretudo, pela rejeição de uma lei para criar corredores de vida selvagem", declarou a associação em uma nota.

Juan Carrito ficou famoso por suas incursões aos centros habitados das cidades da região, tanto que já foi visto bebendo água em uma fonte pública, correndo em pistas de esqui e brincando com um cachorro.

O urso pesava por volta de 150 quilogramas e era autorizado a viver em liberdade, pois nunca realizou ataques a pessoas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.