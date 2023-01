Reprodução / Twitter @gabriellelurie - 23.01.2023 Novo ataque a tiros é registrado na Califórnia, nos Estados Unidos

Um novo ataque a tiros na Califórnia , nos Estados Unidos , deixou sete mortos na noite desa segunda-feira (23), na cidade de Half Moon Bay. O tiroteio foi registrado em dois lugares diferentes e o suspeito foi detido.

O homem foi identificado como Chunli Zhao, de 67 anos, e foi capturado no estacionamento de uma delegacia. Os policiais encontraram uma pistola semiautomática no carro dele.

Segundo o chefe da polícia de San Mateo, Christina Corpus, o suspeito está cooperando com as investigações, mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Chunli Zhao trabalhava em um dos locais de onde teria atirado. Na primeira ocorrência, quatro pessoas morreram e uma foi encontrada gravemente ferida. Depois, em uma segunda, os policiais acharam mais três mortos.

O ataque da noite de ontem ocorreu dois dias após um tiroteio na cidade de Monterey Park, no sul do estado. No último sábado (21), um homem de 72 anos abriu fogo em um salão de dança, na área de Los Angeles, que costumava frequentar dando aulas informais. Na ocasião, 11 pessoas morreram.

Conforme autoridades, o responsável fez a chacina durante a celebração do Ano Novo Lunar no Star Ballroom Dance Studio.

Depois do massacre , ele teria ido a outra boate, na cidade vizinha de Alhambra, mas um cliente conseguiu tirar a arma dele em um confronto físico — possivelmente impedindo um segundo ataque , de acordo com a polícia.

Nas redes sociais, o governador da Califórnia , Gavin Newsom, disse que visitava as vítimas do tiroteio de Monterey Park no hospital quando recebeu a notícia do episódio em Half Moon Bay, a cerca de 600 quilômetros do local.

"Na reunião do hospital com as vítimas de um tiroteio em massa, quando fui puxado de lado para ser informado sobre outro tiroteio. Desta vez em Half Moon Bay", escreveu em sua conta no Twitter . "Tragédia após tragédia."

At the hospital meeting with victims of a mass shooting when I get pulled away to be briefed about another shooting. This time in Half Moon Bay.



Tragedy upon tragedy. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 24, 2023

A área rural no sul da Califórnia também foi atingida, recentemente, por fortes tempestades . Na ocasião, 20 pessoas morreram em decorrência das chuvas e ao menos 500 mil casas ficaram sem energia elétrica .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.