Weibe Tapeba, secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, afirmou durante uma entrevista na última segunda (23) que garimpeiros armados estavam no local onde houve o resgate de indígenas Yanomamis em estado grave na comunidade de Cachoeira , em Roraima , na última semana.

Segundo Tapeba afirmou ao Portal g1 , o resgate dos pacientes por conta do apoio de segurança da Força Área Brasileira. A comunidade local é dominada pela garimpo ilegal.

"Nós, com a presença da Força Aérea, e tinha garimpeiros ao redor [da comunidade] armados. Não senti medo, pois pelo menos ali, na presença da Força Aérea Brasileira, a gente fica protegido. Agora, imagina a situação dos parentes".

"Lá o garimpo causa medo e morte. Essa é a mais pura verdade", disse.

Durante a missão do Ministério da Saúde com a participação do secretário, o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuana (Condisi-YY), Júnior Hekurari, divulgou que eles estiveram nas comunidade Cachoeira, Tirei e Hewetheú, na região de Surucucu.

Tapeba chegou a comparar a operação de resgate dos indígenas à uma guerra. Após a visita de Lula a Roraima, o secretário planeja instalar um hospital de Campanha dentro da reserva para atender os doentes.

Atualmente a atividade ilegal é a principal causa da crise sanitária no território Yanomami, e também em polos de saúde sem infraestrutura básica que atendem os indígenas.

"Tudo essa crise é reflexo do garimpo e do garimpeiro, não tem como não ser. Nós temos cerca de 30 mil indígenas Yanomami e mais de 20 mil garimpeiros. Se não fosse os garimpeiros, os indígenas Yanomami certamente viveriam livres e autossuficientes como viviam antes".

Segundo Tapeba, será necessário um planejar intesamente, de diversos setores do governo federal, a retirada dos garimpeiros do território.

"Para retirar 20 mil garimpeiros precisa ter um projeto muito bem articulado. Acredito que, para a gente pensar a longo prazo, temos que fazer uma ação de três a quatro meses para colocar em prática um plano que seja efetivo. Que retire os garimpeiros e mantenha a força de segurança no território para eles não retornarem mas também acionar os ministérios", afirmou.

