Reprodução: Redes Sociais Urso sob efeito de mel na Turquia

Um filhote de urso foi encontrado um pouco confuso na Turquia, após ingerir um tipo de mel que contém substâncias alucinógenas. As equipes de resgate o encontraram cambaleando em uma parte rural da província de Duzce, nesta quinta-feira (11).

A filmagem do animal sob efeito do mel foi compartilhada por um ministério do governo turco. A legenda pede ainda que as pessoas sugiram um nome para o filhote.

Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. @milliparklar



Balın dozunu kaçıran sevimli “kızımıza” bir isim verelim, adıyla yaşasın😊 💬 pic.twitter.com/dZsI2FcsIw — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 11, 2022

O animal foi levado a um veterinário, onde foi examinado. Segundo eles, ele engoliu uma dose pesada de 'mel louco', conhecido como 'deli bal' em turco.

O urso foi carregado na traseira de um caminhão, onde ela conseguiu se sentar e permaneceu calmo e distraído.

Segundo as autoridades, ele logo estará sóbrio o suficiente para ser levado de volta à natureza, talvez com uma nova perspectiva de vida e lembranças confusas.

