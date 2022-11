Montagem iG / Imagens: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Darren McGee/Office of Governor Kathy Hochul Joe Biden pretende se encontrar com Lula

O assessor de Segurança da Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , pretende se encontrar com o mandatário eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . De acordo com Jake Sullivan, a ideia é marcar uma conversa presencial entre os líderes.

Representantes de Biden já estariam em contato com integrantes da equipe do petista para que o encontro seja agendado.

No dia 31 de outubro, após a confirmação da vitória de Lula no segundo turno das eleições 2022 , Biden ligou para Lula para parabenizá-lo pelo resultado do pleito . A conversa durou cerca de 20 minutos.

Em nota, o governo dos Estados Unidos afirmou que Biden elogiou o comportamento das instituições democráticas do Brasil, conseguindo fazer eleições livres, confiáveis e justas. Todas as urnas eletrônicas tinham sido 100% apuradas em menos de sete horas desde que terminou a votação.

A equipe de Lula também deu detalhes da conversa. Segundo a assessoria do presidente eleito, os dois líderes políticos conversaram sobre democracia, meio ambiente e como Estados Unidos e Brasil podem trabalhar juntos para solucionar problemas.

O governo norte-americano tem demonstrado interesse em estreitar relações com o Brasil, que não tem sido tão próxima na gestão do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL). Quando Biden ganhou as eleições em 2020, derrotando o ex-presidente e aliado de Bolsonaro, Donald Trump , o chefe do Executivo demorou 38 dias para reconhecer a vitória do democrata .

Bolsonaro foi o último do G-20 a cumprimentar o presidente norte-americano.

Na época, o mandatário chegou a questionar a lisura das eleições, dizendo que o resultado havia sido fraudado, assim como Trump afirma até hoje — o que nunca foi provado.

Desde então, eles mantiveram um relacionamento distante e não fizeram questão de se reunir. O único encontro entre os líderes foi durante a Cúpula das Américas em junho deste ano .

Reeleição

Nesta semana, Biden disse que tem a intenção de concorrer à reeleição em 2024 e que provavelmente tomará uma decisão em relação ao assunto no início do ano que vem.

De acordo com Biden, sua família quer que ele dispute a reeleição e disse que a decisão final, seja ela qual for, não estará ligada ao anúncio do ex-presidente Donald Trump, seu rival em 2020, que sinalizou que pretende concorrer ao posto novamente em 2024 .

Na semana passada, Trump levantou a possibilidade de um retorno . "E agora, para tornar nosso país bem-sucedido, seguro e glorioso, provavelmente farei isso de novo [concorrer às eleições]", disse ele, cogitando uma candidatura para 2024. "Preparem-se, isso é tudo que estou lhes dizendo, muito em breve. Preparem-se."

