Joshua Qualls/Governor's Press Office - 12.09.2022 Presidente dos EUA, Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , disse que tem a intenção de concorrer à reeleição em 2024 e que provavelmente tomará uma decisão em relação ao assunto no início do ano que vem.

Quando questionado sobre como ele interpreta o resultado das eleições de meio de mandato, realizadas nessa terça-feira (8), para o Congresso nos Estados Unidos , em termos de busca por um novo mandato, Biden disse que a decisão não afeta o pensamento dele e de sua família.

"Nossa intenção é concorrer novamente. Essa tem sido nossa intenção. Independentemente do resultado desta eleição", afirmou o presidente norte-americano em coletiva de imprensa.

Na ocasião, ele disse que pode anunciar sua candidatura à reeleição no início de 2023.

"Espero que Jill e eu tenhamos tempo para realmente fugir por uma semana ou entre o Natal e o Dia de Ação de Graças. Meu palpite é que seria no início do ano que vem que faremos esse julgamento", afirmou, acrescentando que a deliberação sobre essa questão é uma "decisão da família".

De acordo com Biden , sua família quer que ele dispute a reeleição e disse que a decisão final, seja ela qual for, não estará ligada ao anúncio do ex-presidente Donald Trump, seu rival em 2020, que sinalizou que pretende concorrer ao posto novamente em 2024 .

Na última quinta-feira (3), Trump levantou a possibilidade de um retorno . "E agora, para tornar nosso país bem-sucedido, seguro e glorioso, provavelmente farei isso de novo [concorrer às eleições]", disse ele, cogitando uma candidatura para 2024. "Preparem-se, isso é tudo que estou lhes dizendo, muito em breve. Preparem-se."

Na ocasião, o ex-presidente voltou a dizer que perdeu em 2020 por causa de uma fraude eleitoral — o que nunca foi provado.

"Eu concorri duas vezes", afirmou. "Ganhei as duas vezes e fui muito melhor na segunda vez do que na primeira, recebendo milhões de votos a mais em 2020 do que em 2016. E, sendo assim, conquistei muito mais votos do que qualquer presidente em exercício na história do nosso país."

À época, Trump de fato atingiu o maior número de votos de todos os tempos para um presidente que disputava a reeleição nos EUA , com 72 milhões. Entretanto, ele perdeu para o atual mandatário, Joe Biden, que obteve 81 milhões de votos, em novembro de 2020 .

Votação

Segundo a imprensa norte-americana, a disputa pelo Senado dos Estados Unidos na Geórgia vai ter um segundo turno em dezembro, já que nenhum dos candidatos que concorria atingiu a maioria simples dos votos, ou seja, 50%.

No total, três estados podem decidir quem controlará a Casa: Nevada, Arizona e a Geórgia. Os democratas têm 48 senadores e os republicanos, 49, até a noite dessa quarta (9).

Já na Câmara dos Representantes, foram eleitos 183 democratas e 207 republicanos, sendo que são necessários 218 assentos para formar maioria

