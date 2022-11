Reprodução/Twitter Ex-presidente dos EUA Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump está considerando lançar uma nova candidatura à Casa Branca neste mês, afirmaram três assessores do empresário nessa quinta-feira (3). Durante comício no mesmo dia, Trump também levantou a possibilidade de um retorno.

"E agora, para tornar nosso país bem-sucedido, seguro e glorioso, provavelmente farei isso de novo", disse ele, cogitando uma candidatura para 2024. "Preparem-se, isso é tudo que estou lhes dizendo, muito em breve. Preparem-se."

Em discurso em Sioux City, em Iowa, ele disse que "muito, muito, muito provavelmente fará isso [concorrer] de novo" nas próximas eleições presidenciais.

A declaração foi dada no primeiro de quatro comícios que estão previstos para cinco dias. Eles fazem parte da campanha para candidatos republicanos nas eleições parlamentares, que acontecem na próxima terça-feira (8).

Na ocasião, o ex-presidente voltou a dizer que perdeu em 2020 por causa de uma fraude eleitoral — o que nunca foi provado.

"Eu concorri duas vezes", afirmou. "Ganhei as duas vezes e fui muito melhor na segunda vez do que na primeira, recebendo milhões de votos a mais em 2020 do que em 2016. E, sendo assim, conquistei muito mais votos do que qualquer presidente em exercício na história do nosso país."

"Eu vou muito, muito, muito provavelmente fazer isso de novo. Em breve. Se preparem."

À época, Trump atingiu o maior número de votos de todos os tempos para um presidente que disputava a reeleição nos EUA , com 72 milhões. Entretanto, ele perdeu para o atual mandatário, Joe Biden, que obteve 81 milhões de votos, em novembro de 2020 .

Os assessores de Trump disseram que ele está entrando em contato com confidentes para discutir possíveis cenários. "Acho que, como uma mariposa atraída pela chama, Trump concorrerá em 2024", afirmou um conselheiro sênior à agência de notícias Reuters .

"Acho que ele quer concorrer, e anunciar antes do Dia de Ação de Graças lhe dá uma grande vantagem sobre seus oponentes e ele entende isso."

De acordo com os assessores, um anúncio nas próximas semanas pode afastar potenciais rivais para a indicação do partido. No entanto, é possível que Trump adie a decisão ou mude de ideia.

Uma fonte próxima ao ex-presidente disse à Reuters que ele pretende anunciar sua campanha de reeleição após as eleições de meio de mandato, na próxima semana, e está sondando possíveis autoridades.

