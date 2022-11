Reprodução/Partido Novo Eduardo Ribeiro, presidente do partido Novo

Em entrevista ao O Globo, o presidente do partido Novo , Eduardo Ribeiro , disse que a legenda fará oposição ao governo Lula, mas que isso não será um impeditivo para que o Novo atue na aprovação de projetos do presidente eleito que sejam de interesse comum entre eles.

“O Novo já se colocou como oposição, deixando claro que não é uma posição sistemática, é uma oposição programática. Dado que o PT é muito diferente do Novo a tendência é discordarmos de muita coisa. Só que evidentemente se vier algo que concordemos, não vamos fazer oposição, vamos ajudar a aprovar, porque o Brasil está acima de qualquer diferença”, afirmou o presidente do Novo.

“É difícil falar que não vai haver diálogo porque parece que você está fazendo uma oposição sistemática. Vai depender muito da situação na Câmara, mas é evidente que se vier qualquer projeto alinhado ao que o Novo pensa, uma boa reforma tributária por exemplo, não vamos fazer oposição, vamos trabalhar para que isso aconteça”, acrescentou.

Ao fazer um balanço das eleições de 2022, Eduardo Ribeiro disse que o partido foi "vítima da polarização". A partir do ano que vem, a bancada do Novo na Câmara diminuirá de 8 deputados para 3.

