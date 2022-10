Ministério do Exterior da Rússia Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia

Nesta terça-feira (11), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov , disse que os Estados Unidos estão envolvidos "há muito tempo" na guerra na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro deste ano .

"Parece-me que os americanos estão participando de fato desta guerra há muito tempo", disse Lavrov. "Esta guerra está sendo controlada pelos anglo-saxões."

À televisão estatal russa, Lavrov afirmou que autoridades — inclusive o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby — disseram que os Estados Unidos estão abertos a negociações e a Rússia recusou, mas que isso não é verdade.

"Isso é uma mentira", disse Lavrov. "Não recebemos nenhuma oferta séria para fazer contato", acrescentou. Ele disse que a Rússia está disposta a se envolver com os EUA ou com a Turquia para achar uma maneira de acabar com a guerra .

De acordo com Lavrov, o país também não recusaria uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin , e o presidente dos EUA, Joe Biden , na cúpula do G20 em novembro, na Indonésia.

"Dissemos repetidamente que nunca recusamos reuniões. Se houver uma proposta, então a consideraremos", disse ele, acrescentando que Moscou estaria disposta a ouvir sugestões, ao falar sobre a possibilidade de a Turquia sediar conversas entre a Rússia e o Ocidente.

Na ocasião, Lavrov afirmou que o presidente turco, Tayyip Erdogan , vai poder apresentar propostas a Putin quando eles se encontrarem no Cazaquistão nesta semana.

Lavrov também mencionou o fato de as negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia terem sido interrompidas no final de março .

No início do conflito, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dizia-se aberto para conversar com Putin para um cessar-fogo . No entanto, no mês passado, um alto representante do governo da Ucrânia descartou a hipótese de reabrir as negociações com a Rússia ou de promover um encontro entre os dois mandatários .

"Em primeiro lugar, a Federação Russa ainda acredita ter recursos suficientes para obter alguns resultados", disse o conselheiro de Zelensky, Mikhailo Podolyak, citado pelo site Ukrainska Pravda.

"Em segundo lugar, qualquer encontro hoje seria uma brincadeira da história tradicional russa: fixar o status quo, bailar falsas danças e iniciar uma nova fase de escalada", acrescentou.

Segundo Podolyak, a Rússia deve responder por "crimes de guerra em larga escala". "Para tanto, a guerra deve chegar ao único final possível, não tem outra maneira", disse o conselheiro, referindo-se a uma vitória ucraniana no conflito.

A relação entre os países ficou ainda mais estremecida após a anexação unilateral de quatro regiões ucranianas — Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson — ao território russo no final de setembro .

Nenhum país internacional de grande porte ou organização internacional, como as Nações Unidas, reconhecem os referendos feitos por Moscou nas quatro áreas ucranianas e afirmam que não há nenhuma base legal para as anexações .

