Ansa Zelensky diz não acreditar que Putin vá usar armas nucleares na guerra

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que não acredita que a Rússia vai usar armas nucleares na guerra. A declaração foi dada em entrevista ao canal alemão Bild TV, nesta quarta-feira (21), depois que Vladimir Putin convocou cerca de 300 mil cidadãos da reserva para se unir às tropas russas na Ucrânia. O presidente russo também ameaçou usar armas nucleares.

"Não acho que essas armas serão usadas. Não acho que o mundo deixará isso acontecer", afirmou o chefe de Estado ucraniano.

"Amanhã, Putin poderá dizer: 'queremos uma parte da Polônia além da Ucrânia, se não, usaremos armas nucleares'", continuou o presidente ucraniano. "Não podemos aceitar esse tipo de compromisso".

Putin "quer afogar a Ucrânia em sangue, incluindo o de seus próprios soldados", acrescentou, referindo-se à mobilização parcial decretada pelo presidente russo.

Zelensky também chamou de "simulação" os referendos de anexação marcados para sexta-feira pela Rússia nos territórios ocupados. "90% dos Estados não os reconhecerão", acrescentou.

