Os presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinaram um acordo nesta quinta-feira (18) para a reconstrução da infraestrutura ucraniana após a guerra iniciada pela Rússia acabar, informou a agência turca estatal Anadolu.

Também assinaram o acordo os ministros de Infraestrutura ucraniano, Oleksandr Kubrakov, e do Comércio turco, Mehmet Mus.

Entre as principais ações, está a criação de uma força-tarefa que "coordenará a reconstrução das instalações de importância social e econômica da Ucrânia, como estradas, pontes, infraestrutura de água e eletricidade, hospitais e escolas".

Erdogan está em Lviv, junto com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para um encontro trilateral com Zelensky sobre assuntos relacionados ao conflito.

Essa é a primeira reunião entre os três desde que o acordo de exportação de grãos, firmado em julho, foi fechado entre Kiev e Moscou. Tanto Ancara como a ONU foram intermediadores de todo o processo que desbloqueou a exportação de alimentos em três portos no sul da Ucrânia.

Zelensky, por sua vez, afirmou em uma mensagem postada no Telegram que a visita de Erdogan "é uma poderosa mensagem por parte de um país tão importante" como a Turquia.

O mandatário ainda anunciou que, entre os principais pontos da conversa, estavam a exportação do trigo e as questões de segurança que envolvem a central nuclear de Zaporizhzhia. Kiev e Moscou trocou acusações constantes sobre ataques com mísseis no local.

