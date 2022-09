Divulgação Royal Family - 12.09.2022 Príncipe Harry não usará uniforme militar no funeral da rainha - 12.09.2022

O duque de Sussex , príncipe Harry , não poderá usar uniforme militar para o funeral da rainha Elizabeth II , desde que se casou com a atriz Meghan Markle, duquesa de Sussex, e foi destituído de seus títulos militares no ano passado, com a rainha expressando sua tristeza na época.

Outro integrante da realeza que teve negado o uso de uniforme militar no funeral foi o duque de York. O tio de Harry, o Príncipe Andrew, sofreu punição da própria rainha após seu envolvimento em um escândalo de abuso sexual de menores, no caso Jeffrey Epstein, que ganhou repercussão internacional após exibição de documentário na Netlfix.

Andrew também não tem permissão para usar uniforme militar em todos os eventos cerimoniais, com excessão da vigília final no Westminster Hall.

Ambos serviram nas forças armadas. O príncipe Harry passando 10 anos no Exército, incluindo um período de dois meses na província de Helmand, no Afeganistão, em 2008. O príncipe Andrew esteve na Marinha Real por 22 anos, inclusive como piloto de helicóptero durante a Guerra das Malvinas de 1982.

Mas ainda há rumores de que o duque de Sussex deve estar vestido com uniforme militar no período da manhã em todos os outros eventos durante o período de luto, com excessão do funeral. Ainda não se sabe em quais eventos o duque participará.

Funeral da Rainha Elizabeth II

Segundo informações divulgadas pelo Palácio de Buckingham neste sábado (10), o funeral da rainha Elizabeth II acontecerá no dia 19 de setembro , na Abadia de Westminster, às 11h no horário de Londres e às 7h no horário de Brasília.

A monarca repousará em Westminster Hall por quatro dias, onde será permitido que o público preste suas homenagens", diz nota da família real.

Harry prestou homenagem à rainha

O duque de Sussex, príncipe Harry, prestou uma homenagem à "graça e dignidade inabaláveis" da rainha Elizabeth II em uma mensagem de despedida à avó. Nesta segunda-feira (12), acontece o funeral da monarca em Edimburgo, na Escócia.

Em uma mensagem publicada no site Archwell por Harry e a esposa, Meghan Markle, Harry disse estar “eternamente grato” por Elizabeth II ter conhecido Meghan e abraçado os dois filhos do casal, Archie e Lilibet.

A rainha conheceu Lilibet, de um ano — que leva o nome dela — durante as comemorações do Jubileu de Platina, em junho deste ano , quando o casal fez uma viagem ao Reino Unido pela primeira vez desde que se afastaram dos papéis oficiais na família real.

