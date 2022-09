Reprodução / Record News - 31.03.2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

Rússia, Bielorrússia e Mianmar são os países a ficarem sem convite para enviar um representante ao funeral de Estado da rainha do Reino Unido, Elizabeth II, conforme noticiou a imprensa britânica nesta terça-feira. Enquanto isso, o Irã até foi convidado pelo Ministério das Relações Exteriores, mas a expectativa é que seja representado apenas por meio de sua embaixada.

A exclusão da Rússia se deve à guerra na Ucrânia iniciada por Vladimir Putin, que recebeu apoio da vizinha e Bielorrúsia. Mianmar, por sua vez, ex-colônia britânica, é governada por generais após um golpe militar dado em fevereiro de 2021.

Segundo o The Independent, quase 500 dignitários estrangeiros devem se juntar à família real em Londres para prestar suas últimas homenagens à monarca mais longeva da Grã-Bretanha.



Presenças confirmadas

A expectativa é que o dia do funeral de Estado de Elizabeth II, marcado para 19 de setembro, seja histórico, contando com a presença de dezenas de chefes de Estado. Alguns deles já confirmaram presença. Confira:



Anthony Albanese , primeiro-ministro da Austrália

Emmanuel Macron, presidente da França

Frank-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha

Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

Joe Biden, presidente dos EUA

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá

Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia

Sergio Mattarella, presidente da Itália





Londres se prepara para funeral de Elizabeth II

Londres se prepara para receber milhares de pessoas para o funeral da rainha Elizabeth II, com hotéis lotados mesmo com aumento dos preços da estadia e o sistema de transporte que teme a saturação.

"Os nossos hotéis no centro de Londres e (o castelo real) em Windsor estão lotados e a procura aumenta em estabelecimentos perto de uma estação de trem ou metrô na área metropolitana da capital britânica", explicou a cadeia hoteleira de baixo custo Travelodge.

Em comunicado à AFP, a cadeia especificou que as reservas foram feitas "dos quatro cantos do Reino Unido e do mundo".



A diretora da associação do setor "UK Hospitality", Kate Nicholls, confirmou que os hotéis de Londres tiveram um aumento de reservas desde o anúncio na quinta-feira da morte da monarca aos 96 anos.

Nicholls adiantou que a procura vai manter-se elevada até segunda-feira, em parte devido às necessidades de alojamento dos policiais e demais profissionais necessário para a organização e segurança.

