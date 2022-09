Secom/PR - 12.09.2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) e primeira-dama Michelle Bolsonaro assinam livro de condolências pela morte da rainha Elizabeth II

Nesta segunda-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro assinaram o livro de condolências da rainha Elizabeth II , na Embaixada do Reino Unido, em Brasília.

"Em nome do governo e do povo brasileiro, expresso as mais profundas condolências ao povo do Reino Unido, bem como à Família Real e ao Rei Charles III pelo falecimento da Rainha Elizabeth II. Manifesto minha profunda admiração por uma mulher de grande personalidade, cujo sendo de dever e devoção deixaram, ao longo de mais de sete décadas, um legado de liderança e estabilidade para o povo britânico e para o mundo", escreveu o mandatário no livro.

Bolsonaro confirmou, nesse domingo (11), que estará presente no funeral da rainha, no dia 19 de setembro . A informação foi dada pelo Ministério das Relações Exteriores.

A monarca morreu na última quinta (08) no castelo de Balmoral, na Escócia , aos 96 anos. Ela passou 70 anos no trono, que agora pertence ao filho mais velho, rei Charles III .

Bolsonaro recebeu o convite para participar da cerimônia na noite de sábado (10) e decidiu aceitar. O mandatário vai viajar na madrugada do próximo domingo (18), acompanhado da esposa.

Bolsonaro irá na condição de chefe de Estado, representando a aliança entre o Brasil e o Reino Unido. Após o funeral da rainha, o presidente vai para Nova York, nos Estados Unidos, para participar da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), retornando ao Brasil somente no dia 21.

Hoje, acontece um cortejo com o corpo da rainha em Edimburgo, capital da Escócia . Amanhã, ele seguirá para Londres.

