Segundo informações divulgadas pelo Palácio de Buckingham neste sábado (10), o funeral da rainha Elizabeth II acontecerá no dia 19 de setembro , na Abadia de Westminster, às 11h no horário de Londres e às 7h no horário de Brasília.

A monarca repousará em Westminster Hall por quatro dias, onde será permitido que o público preste suas homenagens", diz nota da família real.

Ainda, o rei Charles III declarou neste sábado que o dia 19 de setembro passará a ser feriado em todo o Reino Unido.

Veja como será o cronograma até o funeral

11 de setembro - O caixão com o corpo da Rainha viajará para Edimburgo amanhã, por estrada, para chegar ao Palácio de Holyroodhouse, onde ficará na Sala do Trono até a tarde de segunda-feira, 12 de setembro.

12 de setembro - Uma procissão será formada no pátio do Palácio de Holyroodhouse para transportar o caixão para a Catedral de St Giles, Edimburgo. O Rei e os membros da família real participarão da Procissão e assistirão a um Serviço na Catedral de St Giles para receber o caixão.

13 de setembro - Na tarde de terça-feira, o caixão com o corpo da rainha viajará de avião para o aeroporto de RAF Northolt, em Londres, na Inglaterra e chegará a noite. A Princesa Real acompanhará a viagem.

14 de setembro - Pela tarde, o caixão será carregado em procissão em uma carruagem de artilharia real da tropa do rei, do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, onde a rainha ficará deitada no Westminster Hall até o dia 19, data do funeral. Durante esse período, o público também terá a oportunidade de visitar o Westminster Hall para prestar suas homenagens à rainha.

19 de setembro - Pela manhã, o caixão será levado em procissão do Palácio de Westminster até a Abadia de Westminster, onde acontecerá o Funeral de Estado.

Após o funeral de estado, o caixão viajará em procissão da Abadia de Westminster ao Arco de Wellington. De Wellington Arch, o caixão viajará para Windsor e, uma vez lá, o State Hearse viajará em procissão para a Capela de São Jorge, Castelo de Windsor, através da Long Walk.

