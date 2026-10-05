Reprodução/redes sociais Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo)

Encerrado o primeiro turno das eleições 2026, no domingo (4), ficou definida nas urnas a realização de segundo turno na disputa pela Presidência entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Os dois terminaram à frente, com Flávio somando 47,03% dos votos, enquanto Lula conquistou 45,16%.

Logo após a confirmação do segundo turno, os candidatos que ficaram fora da disputa – Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) - começaram a definir os posicionamentos e adotaram discursos diferentes sobre a etapa final da eleição.

Silêncio

O escritor Augusto Cury, candidato pelo Avante, teve 3,44 milhões de votos, o que representou 2,89% dos votos válidos, disse na noite de domingo que pretende ficar em “silêncio” em relação ao segundo turno e proibiu seus aliados a apoiarem publicamente .

Eu me silencio completamente em relação àqueles que estarão no segundo turno, dizendo o seguinte, que ninguém está autorizado em meu nome e nem em nome do Júlio [Delgado, coordenador da campanha] a pedir ou dizer que vai apoiar qualquer um dos candidatos... Não quero responder nada em relação ao segundo turno Augusto Cury





E adiantou que cogita deixar a política. "Hoje eu tenho claro dentro de mim 100% de convicção que eu não vou continuar na política. Amanhã ninguém sabe, mas eu costumo não mudar de opinião quando eu tenho uma convicção muito grande, até porque nós temos vários projetos", acrescentou o candidato, que fez campanha defendendo o fim da polarização política. “Quem ganhar torço para que governe pensando em um Brasil de esperança”, escreveu, em nota à imprensa, após a apuração.

Resultado encaminhado

Quarto colocado na eleição presidencial deste domingo, com 2,24% dos votos, o candidato Renan Santos (Missão), afirmou que não vai apoiar nenhum dos candidatos que chegaram ao 2º turno.

Ele declarou que não votaria em nenhum dos dois e afirmou que, independentemente de sua posição, considera que a eleição já estaria encaminhada para Flávio Bolsonaro.

Façam o que quiserem. Eu já avisei que não voto em bandido, não recomendo que ninguém vote em bandido. Flávio é bandido, Lula é bandido, mas não faz diferença nenhuma. A eleição já é do Flávio Bolsonaro Renan Santos

Caiu de pé

O quinto colocado, Ronaldo Caiado, do PSD, que obteve 2,18% dos votos no primeiro turno, não fez declaração pública de apoio individual a um dos candidatos, mas informou que os diretórios estaduais estão liberados para que definam o apoio no 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Em declaração à imprensa, após os resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-governador de Goiás destacou que não venceu a eleição, mas que caiu “de pé”.

Não venci, mas caí de pé. Caí com orgulho, com honra, com dignidade, com coragem e com responsabilidade daquilo que foi representar o meu povo goiano no cenário nacional. De pé, porque sempre na minha vida eu comandei a política com seriedade e com honestidade, e jamais me acovardei, jamais fugi da luta Ronaldo Caiado





Ele disse ainda que não se pronunciaria sobre apoio antes de se reunir com o presidente do meu partido, Gilberto Kassab.

Em nota publicada já na noite de domingo, Kassab informou que a legenda vai liberar os diretórios estaduais para que, cada liderança local, defina quem deve apoiar no 2º turno da eleição presidencial.

“Diante da diversidade de cenários eleitorais que tivemos nos estados, em que as instâncias estaduais do PSD tiveram liberdade para construir suas alianças, a direção nacional entende como natural manter esta diretriz neste segundo turno. Assim, cada diretório estadual, parlamentar, liderança partidária, filiados e militantes terão liberdade para definir seu apoio na eleição presidencial e em eventual disputa estadual”, diz a nota.

Antipetismo

Já Romeu Zema, candidato do partido Novo, que terminou com 0,27% dos vostos, não citou nominalmente Flávio Bolsonaro em sua declaração após a apuração, mas reforçou sua oposição ao PT. Disse que estará contra o partido sempre que houver um candidato da legenda no segundo turno.

PT é atraso, já teve todas as chances de mostrar a que veio e entregou um país estagnado, repleto de corrupção Romeu Zema

Ele já havia sinalizado antes do 1º turno que poderia apoiar Flávio em uma eventual segunda etapa.

Além disso, candidatos do próprio Novo chegaram a declarar apoio a Flávio ainda no 1º turno. Foi cogitada, inclusive, a sua desistência da candidatura em apoio ao candidato do PL, o que acabou não se confirmando.

Por isso, apesar das declarações do candidato, o partido Novo deve declarar apoio formal a Flávio nos próximos dias.



