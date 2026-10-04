Luis Antonio Souza/iG Lula reúne aliados para declaração após apuração

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um apelo a cerca de 28 milhões de eleitores que, segundo ele, não compareceram às urnas no primeiro turno, para que participem da segunda etapa da eleição e ajudem a definir o futuro do país. Apesar do presidente ter mencionado 28 milhões, após o fechamento da apuração, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou mais de 33 milhões de eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno, o que representa cerca de 21% do eleitorado apto a votar no país.

A confirmação de que haverá segundo turno foi anunciada pelo TSE às 20h56, quando 96,78% das urnas já tinham sido apuradas. Àquela altura, Flávio Bolsonaro tinha 47,39% dos votos, e Lula, tinha 44,74%.

Após a apuração deste domingo (4), Lula se reuniu com lideranças do Partidos dos Trabalhadores para sua declaração à imprensa e destacou que os votos dos eleitores que não foram às urnas no primeiro turno serão fundamental na disputa contra Flávio Bolsonaro (PL) no dia 25 de outubro.

“Nós vamos fazer um apelo para que as pessoas saibam que, nesse momento histórico do Brasil, o voto é necessário para a gente definir o futuro desse país”, afirmou.

Lula disse que esperava vencer a eleição no primeiro turno, mas afirmou que está preparado para a nova etapa da disputa.

“O resultado muitas vezes é inesperado, porque achei que eu ia ganhar as eleições no primeiro turno, mas a gente tem o segundo turno porque é a prova dos nove”, declarou, informando que a campanha será retomada na terça-feira (6), após um dia de descanso.

“A partir de terça-feira a gente começa uma nova campanha. Através de dois candidatos que trazem propostas para o Brasil”, disse.

Lula sobe o tom contra bolsonaristas

No pronunciamento, Lula também elevou o tom contra o adversário e afirmou que pretende derrotar o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente afirmou que a disputa deverá colocar em confronto projetos diferentes para o país e destacou bandeiras de seus governos, como o combate à fome e a ampliação da educação em tempo integral.





“Nós já vencemos a fome uma vez, e vencemos a fome outra vez, e agora vamos vencer com a educação, como a escola em tempo integral”, declarou.

Ao comentar o segundo turno, Lula adotou um tom de confiança e disse ter experiência em disputas diretas.

“O povo gosta que eu dispute o segundo turno. Eu sou muito bom no mata-mata, no tête-à-tête”, disse.