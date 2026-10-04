Reprodução/Globonews Caiado votou em Nova Crixás, Goiás

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) votou na manhã deste domingo (04), em Nova Crixás, no norte de Goiás. O presidenciável chegou ao local por volta das 9h40 e registrou o voto aproximadamente às 10h15, no Colégio Estadual Zizi Perillo Caiado.

Caiado estava acompanhado do presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente na chapa, Gilberto Kassab, além do candidato ao governo de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e de familiares. A esposa do presidenciável, Gracinha Caiado (União Brasil), também esteve com o grupo. Ela disputa uma vaga ao Senado por Goiás.

Após votar, o candidato afirmou que encerrou a campanha com a sensação de ter apresentado ao eleitorado as propostas que considera necessárias para o país. Entre os temas citados, destacou segurança pública, juros e o aproveitamento das riquezas nacionais.

“Queremos transformar o Brasil”

Ao falar com a imprensa após a votação, Caiado defendeu que sua experiência à frente do governo de Goiás pode ser aplicada em âmbito nacional.

Queremos livrar o povo da violência, das taxas de juros exorbitantes, fazer com que o país possa sonhar com suas riquezas proporcionando melhorias de vida, foi isso que propusemos. Agora é aguardar o resultado das urnas.





O candidato também citou os 40 anos de trajetória na vida pública e usou sua passagem pelo governo de Goiás como principal referência para a candidatura à Presidência.

Com a experiência acumulada, com 40 anos de vida pública, queremos transformar o Brasil como transformei o estado de Goiás, que saí com mais de 80% de aprovação.





Caiado ainda afirmou que considera ter cumprido seu papel durante a campanha e disse que agora caberá ao eleitor decidir o resultado das urnas.

Jamais desonrei o voto de quem quer que seja, então agora é o momento de dizer que já fizemos o que tínhamos que fazer e vamos aguardar.





Próximos compromissos

Depois da votação, Caiado deve acompanhar outros integrantes do grupo político durante o processo eleitoral. Segundo a agenda divulgada, ele acompanha à tarde a votação de Daniel Vilela e de Gracinha Caiado, em Goiânia.

A apuração dos votos começa a ser divulgada a partir das 17h, no horário de Brasília. Caso nenhum candidato alcance mais da metade dos votos válidos, os dois mais votados avançam para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Quem é Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado, de 77 anos, é médico ortopedista e político goiano. Natural de Anápolis (GO), ele tem cerca de quatro décadas de trajetória na vida pública e já foi deputado federal por cinco mandatos, senador e governador de Goiás por dois mandatos.

Caiado foi eleito governador de Goiás pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022. Ele deixou o cargo em março de 2026 para disputar a Presidência da República pelo PSD, tendo o ex-prefeito de São Paulo e presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como candidato a vice.

Esta não é a primeira vez que Caiado tenta chegar ao Palácio do Planalto. Ele disputou a Presidência anteriormente em 1989, na primeira eleição direta para presidente após a redemocratização. Naquele pleito, terminou o primeiro turno em décimo lugar.

Na campanha de 2026, o candidato apresentou como principais bandeiras o combate à violência, a redução dos juros e medidas voltadas ao desenvolvimento econômico e ao aproveitamento das riquezas brasileiras.