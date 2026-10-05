Official White House/Joyce N. Boghosian Presidente Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a rapidez da apuração do primeiro turno das eleições brasileiras, realizado neste domingo (04). Em uma publicação na rede social Truth Social, o republicano comparou a velocidade dos resultados no Brasil com a demora que, segundo ele, ocorre em algumas regiões americanas.

Trump afirmou que cerca de 125 milhões de pessoas haviam votado e que os resultados brasileiros foram divulgados no mesmo dia do encerramento da votação. O número se aproxima do total de eleitores que compareceram às urnas no Brasil.

Na mesma publicação, porém, o presidente americano inicialmente afirmou que a votação havia ocorrido na Índia, e não no Brasil. A postagem foi posteriormente editada para corrigir a referência ao país.

Presidente compara sistemas eleitorais

Depois de destacar a rapidez brasileira, Trump direcionou a publicação para uma crítica ao sistema eleitoral dos Estados Unidos.

Ele citou cidades como Detroit e Filadélfia e também o estado da Califórnia ao reclamar do tempo necessário para a divulgação de resultados em algumas eleições americanas.

Trump afirmou que locais com um número menor de votos podem levar semanas para apresentar os resultados. Na sequência, voltou a fazer acusações contra o sistema eleitoral americano e classificou a votação no país como “corrupta”.

A declaração não foi acompanhada, na publicação, de evidências que comprovassem fraude ou irregularidades na contagem dos votos.

Brasil teve 125 milhões de eleitores nas urnas

No primeiro turno das eleições de 2026, aproximadamente 125 milhões de brasileiros compareceram às urnas. O país tinha 158,7 milhões de eleitores aptos a votar.

A abstenção chegou a 21,08%, o equivalente a cerca de 33,4 milhões de pessoas. O índice foi um dos principais destaques do primeiro turno e levou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a anunciar ações para tentar ampliar a participação no segundo turno.

A votação terminou às 17h, no horário de Brasília, e a Justiça Eleitoral iniciou a totalização dos votos. A maior parte dos resultados foi conhecida ainda no domingo, embora um pequeno número de seções tenha permanecido pendente por algumas horas devido a um congestionamento no sistema de divulgação.

Lula e Flávio disputam segundo turno

O resultado do primeiro turno definiu uma nova disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pela Presidência da República.

Os dois candidatos voltarão às urnas no dia 25 de outubro, quando será realizado o segundo turno.

Trump, na publicação desta segunda-feira, não declarou apoio a nenhum dos dois candidatos e não comentou diretamente o desempenho eleitoral de Lula ou Flávio. A manifestação ficou concentrada na velocidade da apuração brasileira e na comparação com o processo eleitoral americano.

Trump já havia falado sobre eleição brasileira

Antes do primeiro turno, Trump já havia afirmado que acompanhava de perto a eleição no Brasil.

Na quinta-feira (01), o presidente americano disse que o país era “muito importante”e classificou a disputa eleitoral como relevante, sem mencionar candidatos.