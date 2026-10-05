Carlos Elias Junior/ Agência O Dia Romeu Zema

Romeu Zema (Novo) terminou a disputa pela Presidência da República com apenas 0,82% dos votos válidos em Minas Gerais, estado que governou por mais de sete anos. O ex-governador recebeu 98.342 votos e ficou apenas na sexta posição entre os candidatos escolhidos pelos mineiros.

O resultado deste domingo (04) contrasta com a última eleição disputada por Zema no estado. Em 2022, ele conquistou a reeleição para o governo de Minas Gerais ainda no primeiro turno, com 6.094.136 votos, equivalentes a 56,18% dos válidos.

Na corrida presidencial, Zema ficou atrás não apenas dos dois candidatos que avançaram ao segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também recebeu menos votos em Minas que Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD).

Cury chegou a 409.364 votos no estado, ou 3,42% dos válidos. Renan recebeu 247.022, com 2,07%, enquanto Caiado somou 230.155, o equivalente a 1,92%. Zema, com seus 98.342 votos, ficou distante dos três.

A diferença chama atenção pela trajetória recente do candidato do Novo. Zema venceu duas eleições para o governo mineiro. Na primeira, em 2018, chegou ao segundo turno após receber 4,13 milhões de votos e terminou eleito com 6,96 milhões, ou 71,8% dos votos válidos. Quatro anos depois, dispensou a segunda rodada e derrotou Alexandre Kalil (PSD) no primeiro turno.

De 56% para menos de 1% em Minas

A comparação entre 2022 e 2026 envolve cargos e disputas diferentes. Ainda assim, os resultados mostram que Zema não conseguiu transportar para a eleição presidencial o volume de votos obtido quando concorria ao comando do estado.

Em números absolutos, os 98.342 votos deste domingo representam menos de 2% dos 6,09 milhões que ele recebeu na eleição estadual de 2022.

Zema deixou o governo em 22 de março deste ano para disputar um cargo federal. Com a renúncia, o então vice-governador Mateus Simões (PSD) assumiu definitivamente o Palácio Tiradentes. O político do Novo havia comandado Minas desde janeiro de 2019.

O desempenho presidencial também ficou abaixo do registrado por Zema em sua estreia eleitoral. No primeiro turno de 2018, quando ainda buscava seu primeiro mandato como governador, ele recebeu 42,73% dos votos válidos em Minas Gerais.

Zema fica em terceiro até em Araxá

A dificuldade para transformar sua passagem pelo governo em votos para presidente apareceu também em Araxá, cidade natal de Zema, no Alto Paranaíba.

Ele recebeu 2.797 votos no município, equivalentes a 4,67% dos válidos, e terminou em terceiro lugar. Flávio Bolsonaro liderou em Araxá, com 31.626 votos (52,82%), seguido por Lula, que teve 21.347 (35,65%).

No resultado nacional, Zema teve 0,27% dos votos válidos e cerca de 326 mil votos. O desempenho também o colocou atrás de Cury, Renan e Caiado no país.

Apesar do resultado, o ex-governador afirmou após a apuração estar “muito satisfeito” com a eleição. Zema concentrou sua avaliação no desempenho do Novo para o Congresso e disse que a prioridade da legenda era superar a cláusula de barreira.

“O trabalho que nós fizemos para que um partido pequeno avançasse deu resultado”, afirmou.

Zema também indicou que ficará contra o PT no segundo turno presidencial. Flávio Bolsonaro e Lula voltam a se enfrentar nas urnas em 25 de outubro.