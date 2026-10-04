Reprodução/redes sociais Flávio Bolsonaro (PL) fala à imprensa após a apuração

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, após a apuração do primeiro turno das eleições neste domingo (4), que o resultado das urnas representa o “fim da era do PT” e disse estar confiante em uma mudança no comando do país no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A confirmação de que haverá segundo turno foi anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 20h56, quando 96,78% das urnas já tinham sido apuradas. Àquela altura, Flávio Bolsonaro tinha 47,39% dos votos, e Lula, tinha 44,74%.

Logo em seguida, Flávio Bolsonaro e apoiadores reuniu a imprensa para uma declaração.

“Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país”, afirmou Flávio. Na sequência, criticou os governos petistas e atribuiu ao partido recordes de mulheres assassinadas, brasileiros endividados, altos impostos, desesperança e empresas fechadas.

Flávio disse estar “muito feliz” com a possibilidade de vitória em 25 de outubro e afirmou que o resultado deste domingo mostra que o país deseja um novo modelo de governo.

“Estou muito feliz com a possibilidade real de daqui a três semanas o Brasil dar uma resposta definitiva de que quer um governo moderno, um governo com menos ministérios”, declarou.

Flávio promete mudança e critica Lula

Durante o pronunciamento, Flávio também criticou Lula e afirmou que o presidente estaria preocupado com a permanência no poder, enquanto sua própria candidatura teria como foco o futuro do país.

“Depois de tudo que o Lula fez, gastando mais de 350 bilhões de reais para tentar vencer as eleições, o que eu tenho para falar é que o Lula está disputando o poder. Ele já disputou sete eleições presidenciais. Ele está preocupado com o poder. Eu estou preocupado com o futuro do Brasil”, afirmou, sem detalhar informações sobre a cifra de R$ 350 bilhões foi citada por Flávio durante o discurso, sem detalhamento da origem do cálculo.

O candidato afirmou ainda que pretende fazer uma “campanha limpa” nas próximas três semanas e voltou a defender o fim da reeleição. Segundo Flávio, ele precisaria de apenas um mandato para implementar suas propostas.

“Eu sou o único candidato que assumiu o compromisso pelo fim da reeleição, porque eu só preciso de um mandato pra colocar o brasileiro e a brasileira no centro do meu governo”, disse.

Flávio também mencionou o Supremo Tribunal Federal (STF) ao apresentar sua visão para um eventual governo. Ele afirmou que pretende indicar pelo menos quatro ministros para a Corte e disse que os nomes não deverão “tentar intervir em eleições”.





“Eu quero oportunidade de cuidar do Brasil, eu quero oportunidade de cuidar do povo brasileiro, eu quero oportunidade de cuidar de você que tá me assistindo”, declarou.

Ao encerrar o pronunciamento, Flávio disse que seguirá a campanha “com muita energia, com muita alegria e com muita esperança”.