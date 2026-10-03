Reprodução/redes sociais Renan Santos (Missão)

O candidato à Presidência, Renan Santos (Missão), encerrou sua campanha eleitoral neste sábado (03) com compromissos no litoral paulista, em Santos, e na capital do estado. Durante o caminho para a manifestação em São Paulo, Danilo Gentili se juntou ao político.

A agenda do dia começou com uma passagem pelo Panteão dos Andradas, no centro de Santos, às 12h. O candidato chegou a ser presenteado com uma espada katana e a ergueu em frente a um monumento da Praça Barão do Rio Branco.

Reprodução/X Renan Santos (Missão) em ato na cidade de Santos (SP)





No evento, o candidato voltou a criticar seus adversários, principalmente Flávio Bolsonaro (PL). "Toda vez que Renan Antônio Ferreira dos Santos aparece diante de um membro da família Bolsonaro, a família Bolsonaro desmorona", discursou ao público. "Arregaram", completou.

Renan ainda disse que classifica a disputa como uma "eleição de covardes, de ladrões mentirosos que... fogem do embate".

Durante a tarde, o candidato se reuniu a uma concentração com apoiadores na Praça da Liberdade, na capital paulista, que foi marcada para às 15h, com caminhada até o Largo São Francisco. O evento atrasou e começou apenas às 17h.

Enquanto o político se dirigia ao local, o apresentador Danilo Gentili se juntou à campanha em uma conversa no ônibus do candidato. O Deputado Federal Kim Kataguiri (Missão) e o ex-deputado estadual de São Paulo Arthur do Val, também estiveram presentes na manifestação.

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Candidato criticou Flávio Bolsonaro dias antes

Na quinta-feira (01), Renan participou de uma manifestação em frente à sede da TV Globo, no Rio de Janeiro. Durante o ato, ele criticou Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A manifestação foi organizada por apoiadores depois que Renan ficou inicialmente fora do debate presidencial que seria realizado pela emissora. O candidato conseguiu participar do encontro após uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), órgão máximo da Justiça brasileira.

A TV Globo, porém, cancelou o debate depois de decisões judiciais que mudaram as regras de participação e da desistência de Flávio Bolsonaro.

Durante o ato, Renan afirmou que Flávio teria evitado participar do debate por causa da inclusão do candidato no encontro.

Flávio Bolsonaro havia anunciado que não participaria do debate e atribuiu a decisão a mudanças nas regras do evento e ao que chamou de "censura" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Durante o discurso no Rio de Janeiro, Renan também afirmou que pretende enfrentar Lula em um eventual segundo turno e disse esperar que o presidente participe de um possível debate entre os dois.

Haverá o momento de eu pegar o Lula no segundo turno. Espero que, no segundo turno, Lula não fuja de nós. Renan Santos (Missão).





As declarações foram feitas antes dos compromissos previstos para o encerramento da campanha em São Paulo.





Primeiro turno será neste domingo

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo (4). Segundo o TSE, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar no país.

A votação será realizada das 08h às 17h, pelo horário de Brasília. Além de presidente e vice-presidente da República, os eleitores escolherão governadores e vice-governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.

