Reprodução Lula, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Caiado e Zema

Os 12 candidatos que concorrem em 2026 ao comando da República declararam ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os seus respectivos patrimônios. As realidades financeiras são diversas entre os concorrentes ao Palácio do Planalto, variando de R$ 242,3 milhões a R$ 33 mil, além dos que registraram não ter bens a declarar.

As informações estão disponíveis publicamente no sistema de divulgação de candidaturas da Justiça Eleitoral, o DivulgaCandContas. A exigência desta declaração é prevista no Código Eleitoral brasileiro e obedece ao princípio constitucional da transparência pública.

Ranking financeiro

No topo da lista das eleições 2026, três nomes se destacam por reunir os maiores valores registrados no TSE. O escritor Augusto Cury (Avante), está em 1º lugar com patrimônio de R$ 242,3 milhões em bens. Logo em seguida está o governador licenciado de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que declarou mais de R$ 178,7 milhões.

O 3º maior patrimônio declarado ao TSE é o do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que declarou R$ 52, 5 milhões à Justiça Eleitoral. Valor que foi classificado como bem próprio em Separação Absoluta de Bens (SAR). Confira abaixo os valores declarados de cada candidatos:

Augusto Cury (Avante): R$ 242.281.162,52 (242,3 milhões) Romeu Zema (Novo): R$ 178.707.610,09 (178,7 milhões) Ronaldo Caiado (PSD): R$ 52.557.930,98 (52,5 milhões) Wilson Grassi Júnior (Democrata): R$ 50.000.000,00 (50 milhões) Flávio Bolsonaro (PL): R$ 8.186.555,83 (8,1 milhões) Lula (PT): R$ 4.775.650,64 (4,7 milhões) Clariana Barão (DC): R$ 1.820.760,17 (1,8 milhão) Renan Santos (Missão): R$ 795.089,00 (795 mil) Edmilson Costa (PCB): R$ 454.485,68 (454 mil) Samara Martins (UP): R$ 33.000,00 (33 mil) Hertz Dias (PSTU): Nenhum bem declarado (R$ 0,00) Rui Costa Pimenta (PCO): Nenhum bem declarado (R$ 0,00)





Principais patrimônios

Além da soma integral, na discriminação individual dos bens entregues ao TSE é possível identificar onde está concentrada a maior fatia da fortuna de cada candidado à Presidência da República. A lista a seguir destaca os valores e bens mais expressivos:

Augusto Cury: empréstimo concedido à empresa Filadélfia Nature Participações, no montante de R$ 121,1 milhões; participação societária da Fictor Invest Ltda avaliada em R$ 31,5 milhões, ações em BDRs que soma R$ 25,8 milhões e um prédio residencial no valor de R$ 6.623.800,00 (6,6 milhões).

Reprodução/redes sociais O médico e escritor Augusto Cury está na disputa presidencial





Romeu Zema: a maior parte está concentrada em uma empresa patrimonial, avaliada em R$ 94,5 milhões. Fundo de investimento multimercado de R$ 56.218.194,15 (R$ 56,2 milhões) e participação numa instituição financeira no valor de R$ 16,8 milhões. O item físico mais valioso declarado é uma casa no valor de R$ 704.864,25 (R$ 704,8 mil).

TV Cultura/reprodução Romeu Zema





Ronaldo Caiado: a concentração dos seus bens estão em imóveis rurais no valor de R$ 36.213.674,73 (R$ 36,2 milhões), seguido de rebanho bovino de R$ 10,4 milhões e R$ 4.288.620,51 (R$ 4,2 milhões) em investimento de renda fixa.

Reprodução Ronaldo Caiado





Wilson Grassi Júnior: este declarou apenas um item como patrimônio total de R$ 50 milhões. A declaração especifica que o valor total engloba a posse e os direitos sobre vários imóveis financiados e conjunto de participações societárias em empresas.

Reprodução/redes sociais Wilson Grassi





Flávio Bolsonaro: seus bens se concentram em uma casa no Lago Sul, em Brasília (DF), R$ 6.226.043,80 (R$ 6,2 milhões), R$ 1,09 milhão em um fundo de investimento em cotas multimercado (FIFCIC RL), depósitos bancários em conta corrente no valor de R$ 568.730,23 (R$ 568,7 mil) e um veículo 2014 de R$ 133 mil.

Reprodução/Youtube Flávio Bolsonaro





Lula da Silva: a maior fatia do patrimônio do atual presidente está concentrada em planos previdenciários particulares de longo prazo do tipo VGBL que somadas chegam a R$ 3.303.927,36 (3,3 milhões). Além disso, há um terreno em Riacho Grande, em São Paulo, declarado por R$ 265 mil e uma casa em construção registrada no valor de R$ 246,9 mil.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





Clariana Barão: os valores que abarcam grande parte dos bens declarados da candidata são de uma casa em condomínio avaliada em R$ 979,5 mil, um veículo Land Rover Discovery Sport no valor de R$ 376.006,08 (376 mil), um edifício de R$ 261.759,38 (261,7 mil) e uma casa residencial financiada de R$ 107,4 mil.

Reprodução/redes sociais Clariana Barão





Renan Santos: a maior fatia do seu patrimônio está em créditos e poupança vinculada de R$ 300 mil. Ele declarou ainda que R$ 275.329,00 (R$ 275,3 mil) é relacionado ao exercício de atividade autônoma, somada a cotas de participações societárias no valor de R$ R$ 119.760,00 (R$ 119,7 mil).

Reprodução/Youtube Renan Santos





Edmilson Costa: 50% do seu patrimônio é relacionado a um apartamento, avaliado em R$ 350 mil. Somam-se ainda os valores de R$ 52.850,00 (R$ 52,8 mil) aplicado em previdência privada de longo prazo do tipo VGBL e R$ 51.403,07 (R$ 51,4 mil) em cadeneta de poupança.

Divulgação/PCB Edmilson Costa é líder do PCB





Samara Martins: a candidata tem um veículo Uno Vivace 2016 que representa mais da metade do patrimônio declarado, com valor de R$ 29 mil. E mais R$ 4 mil em caderneta de poupança.

Foto/Divulgação Samara Martins, candidata à Presidência pelo UP





Hertz Dias: o candidato informou não possuir patrimônio a ser declarado à Justiça Eleitoral.

Reprodução/redes sociais Hertz Dias é ativista e professor da rede pública





Rui Costa Pimenta: declarou não ter bens sob sua titularidade.

Reprodução/redes sociais Rui Pimenta integrou o PT na década de 1980





As declarações de bens e patrimônios dos candidatos que disputam nessas eleições vagas para governos dos estados, senador, deputado federal, distrital e estadual, também podem ser consultados no sistema da Justiça Eleitoral.

Clique aqui e selecione a região do país, depois o estado e depois vá em "candidaturas". Ao clicar, é só selecionar o cargo e "pesquisa". Uma relação de nomes será disponibilizada abaixo os nomes dos candidatos e ao clicar em cada, é aberta uma página com dados totais, incluindo os "Bens dos Candidatos".