Reprodução/TV Globo Pablo Marçal

O empresário e influenciador Pablo Marçal registrou neste sábado (15) sua candidatura à Presidência da República pelo PRTB, mesmo estando inelegível até 2032 por decisões da Justiça Eleitoral relacionadas à campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024.

O registro foi possível depois que uma liminar autorizou provisoriamente o retorno de Marçal ao PRTB. No entanto, a situação ainda pode ser contestada e o pedido de candidatura terá de passar pela análise da Justiça Eleitoral.

A declaração de bens apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também chamou atenção, já que Marçal informou possuir R$ 7,418 bilhões em patrimônio. Desse total, aproximadamente R$ 6,791 bilhões estão declarados em uma aplicação de renda fixa, entre outros investimentos e participações empresariais.

Entre os bens informados estão ainda um terreno em Santana de Parnaíba (SP), avaliado em R$ 490 milhões, além de participações em empresas e aplicações financeiras.

Liminar permitiu retorno ao PRTB

A candidatura foi registrada após o juiz Gustavo Nardi, da 428ª Zona Eleitoral de Santana de Parnaíba, conceder uma liminar que regularizou provisoriamente a filiação de Marçal ao PRTB.

A decisão regularizou provisoriamente a filiação de Marçal ao PRTB com efeitos retroativos a 4 de abril de 2026, data-limite estabelecida pela legislação eleitoral para que candidatos estivessem filiados às legendas pelas quais pretendem disputar a eleição.

Marçal havia deixado o PRTB e estava filiado ao União Brasil. Com a decisão judicial, ele conseguiu voltar à legenda e viabilizar o registro da chapa presidencial.

Entretanto, a decisão é provisória e ainda pode ser modificada por instâncias superiores.

Por que Marçal está inelegível

O principal obstáculo para a candidatura é justamente a situação de Marçal perante a Justiça Eleitoral.

Ele foi condenado por irregularidades cometidas durante a campanha à Prefeitura de São Paulo, em 2024. As decisões apontaram abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, entre outras irregularidades, e resultaram em oito anos de inelegibilidade.

Um dos casos envolve a estratégia conhecida como “campeonato de cortes”, na qual produtores de conteúdo eram incentivados a publicar vídeos curtos relacionados à campanha de Marçal nas redes sociais.

Segundo a Justiça Eleitoral, a estratégia ampliou de maneira irregular a divulgação dos conteúdos do então candidato e envolveu premiações aos produtores que obtivessem maior alcance.

A defesa de Marçal contesta as decisões e tenta reverter a inelegibilidade por meio de recursos.

Registro não garante candidatura

Embora o PRTB tenha protocolado o pedido no sistema eleitoral, isso não significa que Marçal esteja definitivamente autorizado a disputar a Presidência.

A Justiça Eleitoral ainda terá de analisar o registro e as condições de elegibilidade do candidato. Como existe uma decisão que o mantém inelegível até 2032, o pedido poderá ser alvo de impugnações.

O caso deverá ser analisado pelo TSE, que poderá decidir se a candidatura pode ou não seguir adiante.

A liminar que permitiu a filiação ao PRTB resolveu uma questão partidária, mas não anulou as condenações que resultaram na inelegibilidade.

Leonardo Avalanche será candidato a vice

Com a mudança na composição da chapa, Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB, deixou de encabeçar a candidatura presidencial e passou a ser apresentado como candidato a vice-presidente.

A chapa terá Marçal como candidato à Presidência e Avalanche como vice.

O registro também coloca o PRTB novamente na disputa presidencial. A legenda não lançava um candidato próprio ao Palácio do Planalto desde Levy Fidelix, em 2014.

Patrimônio de R$ 7,4 bilhões

A declaração de bens apresentada por Marçal ao TSE mostra um patrimônio de R$ 7,418 bilhões.

A maior parcela corresponde a uma aplicação de renda fixa, declarada no valor de R$ 6,791 bilhões. O empresário também informou um terreno em Santana de Parnaíba avaliado em R$ 490 milhões.

Além disso, aparecem na declaração participações societárias, fundos de investimento e outras aplicações financeiras.

O valor declarado em 2026 é muito superior ao patrimônio informado por Marçal nas eleições municipais de 2024, quando ele declarou cerca de R$ 169,5 milhões em bens.





O que pode acontecer agora

O registro da candidatura inicia uma nova etapa do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral deverá avaliar se Marçal reúne as condições necessárias para disputar a eleição.

Como a inelegibilidade continua vigente, adversários e o Ministério Público Eleitoral podem questionar o registro.

Caso a candidatura seja impugnada, a defesa poderá apresentar recursos. A decisão definitiva sobre a possibilidade de Marçal disputar a Presidência dependerá do andamento dos processos na Justiça Eleitoral.