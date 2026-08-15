Tânia Rêgo/Agência Brasil Votação é encerrada pontualmente às 17h do horário de Brasília

Termina obrigatoriamente às 19h deste sábado (15), o prazo limite para que federações, partidos políticos e coligações protocolem na Justiça Eleitoral os pedidos de registro de todas as candidaturas que concorrerão nas eleições nacionais de 2026. Os dados são enviados exclusivamente pela internet, pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O fim deste prazo firma as chapas que vão disputar os cargos do alto escalão do Poder Executivo e Legislativo: presidente e vice-presidente da República, governadores e vices, senador e seus suplentes, deputado federal, estadual e distrital.

Corrida presidencial

Até o início da manhã deste sábado, o sistema do TSE contabiliza dez candidaturas registradas dos 12 nomes previstos para a corrida eleitoral à Presidência da República. Os nomes constam na plataforma como "ativo":

Reprodução/DivulgaCandContas TSE Nomes de candidatos a presidente que protocolaram o pedido de registro





Pedidos sob análise

De acordo com o DivulgaCandContas do TSE, mais de 19 mil pedidos de registro de todo país foram recebidos pela Justiça Eleitoral. O sistema é atualizado a cada 60 minutos e tem os dados abertos para qualquer cidadão consultar e não exige cadastro para fazer a verificação.

Neste momento, mais de 18,5 mil pedidos protocolados figuram como "aguardando julgamento". Isso significa que a documentação obrigatória foi entregue e aguarda análise rigorosa e julgamento dos juízes e relatores nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e do TSE.

Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil Superior Tribunal de Justiça Eleitoral





Finalizada essa etada o pedido é aceito, recusado ou "indeferido com recurso" - caso a decisão seja contestada judicialmente. Os motivos que levam a negativa da Justiça Eleitoral são na maioria das vezes: falhas na documentação, impedimento da Lei da Ficha Limpa ou violação das cotas de gênero.

A legenda perdeu o prazo e agora?

Os partidos políticos que não concluíram a transmissão dos documentos oficiais até as 19h desta sábado são penalizados diretamente pela Lei das Eleições:

Proibido fazer propaganda eleitoral Bloqueio das verbas públicas de campanha Exceção: registro individual em 48 horas pelo candidato após publicado edital das candidaturas pelo TSE.





Arrancada das campanhas e os próximos passos

A partir deste domingo (16), a cena eleitoral entra oficialmente em uma nova fase. Com o encerramento do prazo para o envio de registros, passa a ser liberada pelo TSE, a propaganda eleitoral pública nas ruas e na internet.

Imagem gerada por IA Propaganda eleitoral começa neste domingo (16), em todo país





O novo período estreia com agendas políticas movimentadas e manifestações espalhadas por várias regiões do Brasil, momento em que candidatos à Presidência e demais cargos disputados em 2026 realizam o lançamento oficial de suas campanhas eleitoreiras em busca do voto.

Veja onde alguns nomes confirmados para o Palácio do Planalto vão dar a largada na corrida eleitoral:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - São Bernardo do Campo (SP) , a partir das 9h;

- , a partir das Flávio Bolsonaro (PL) - Praia de Copacabana (RJ), a partir das 10h;

- a partir das Ronaldo Caiado (PSD) - Cidades de Goiás a partir das 9h, finalizando em Luziânia (GO), às 16h;

- a partir das às Romeu Zema (Novo) - Montes Claros (MG) , às 8h30;

- , às Renan Santos (Missão) - Faculdade de Direito da USP, na cidade de São Paulo, a partir de 12h.

Reprodução Eleições 2026:lguns dos candidatos à Presidência





A partir de agora comícios, carreatas e distribuição de panfletos são permitidos. As datas fixadas para o eleitorado ir às urnas são: primeiro turno acontece em 4 de outubro e no dia 25 de outubro é o segundo turno, caso necessário.

