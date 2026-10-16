Carros amontoados após chuva na Zona Sul de São Paulo
Reprodução
Carros amontoados após chuva na Zona Sul de São Paulo

Cerca de 29 carros foram arrastados em uma área de alagamento na divisa entre São Paulo e Diadema, no ABC Paulista, durante as fortes chuvas que atingiram o estado na madrugada desta sexta-feira (16). Os veículos ficaram amontoados com a força da enxurrada e tomaram conta das ruas, bloqueando os dois sentidos das vias atingidas.

O caso foi registrado por moradores locais no ligamento entre a rua S anto Agnelo e a Avenida Vereador João de Luca, na Zona Sul de São Paulo. A intercessão fica na divisa das regiões do Jardim Prudência, Jardim Santo Antoninho e Cidade Ademar.

Os veículos, em sua maioria, ficaram concentrados ao redor da Praça Luigi Palma.

Confira as imagens:


A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) enviou agentes para auxiliar no local por volta das 8h, estabelecendo e demarcando rotas alternativas com desvios nas vias afetadas.

Ocorrências e alertas

Somente entre 0h e 8h da manhã, o Corpo de Bombeiros foi responsável por atender 23 ocorrências ligadas às chuvas na Grande São Paulo. Entre elas, seis por quedas de árvores, duas por desabamento e 15 por enchentes.

As chuvas vêm causando danos extensivos à cidade, chegando a invadir estações de metrô, provocar  deslizamentos que acabaram em morte e, até mesmo, alagar e empilhar carros dentro do túnel do Anhangabaú

De acordo com o CGE, as Zonas Norte, Sul, Sudeste, Oeste, Leste e o Centro anunciaram o estado de atenção e alerta para alagamentos à 1h47, com término somente às 4h55. Já a Defesa Civil, afirma que a capital paulista decretou o estado às 2h33, quando foi emitido o alerta severo para as Zonas Oeste e Centro da capital, com raios, ventos fortes e condição para granizo.


Os avisos não foram exclusivos para a capital, mas também abrangeram os municípios de Avaré, Botucatu, Campinas, Bragança Paulista e Registro, além das regiões do Vale do Ribeira, Região Metropolitana de São Paulo, litoral paulista, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2026-10-16/video--carros-sao-arrastados-com-fortes-chuvas-na-grande-sp.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes