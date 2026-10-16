Reprodução Carros amontoados após chuva na Zona Sul de São Paulo

Cerca de 29 carros foram arrastados em uma área de alagamento na divisa entre São Paulo e Diadema, no ABC Paulista, durante as fortes chuvas que atingiram o estado na madrugada desta sexta-feira (16). Os veículos ficaram amontoados com a força da enxurrada e tomaram conta das ruas, bloqueando os dois sentidos das vias atingidas.

O caso foi registrado por moradores locais no ligamento entre a rua S anto Agnelo e a Avenida Vereador João de Luca, na Zona Sul de São Paulo. A intercessão fica na divisa das regiões do Jardim Prudência, Jardim Santo Antoninho e Cidade Ademar.

Os veículos, em sua maioria, ficaram concentrados ao redor da Praça Luigi Palma.

Confira as imagens:





A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) enviou agentes para auxiliar no local por volta das 8h, estabelecendo e demarcando rotas alternativas com desvios nas vias afetadas.

Ocorrências e alertas

Somente entre 0h e 8h da manhã, o Corpo de Bombeiros foi responsável por atender 23 ocorrências ligadas às chuvas na Grande São Paulo. Entre elas, seis por quedas de árvores, duas por desabamento e 15 por enchentes.

As chuvas vêm causando danos extensivos à cidade, chegando a invadir estações de metrô, provocar deslizamentos que acabaram em morte e, até mesmo, alagar e empilhar carros dentro do túnel do Anhangabaú.

De acordo com o CGE, as Zonas Norte, Sul, Sudeste, Oeste, Leste e o Centro anunciaram o estado de atenção e alerta para alagamentos à 1h47, com término somente às 4h55. Já a Defesa Civil, afirma que a capital paulista decretou o estado às 2h33, quando foi emitido o alerta severo para as Zonas Oeste e Centro da capital, com raios, ventos fortes e condição para granizo.





Os avisos não foram exclusivos para a capital, mas também abrangeram os municípios de Avaré, Botucatu, Campinas, Bragança Paulista e Registro, além das regiões do Vale do Ribeira, Região Metropolitana de São Paulo, litoral paulista, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

