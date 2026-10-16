Arquivo pessoal Imagem compartilhada pela família mostra o ferimento da criança e um aparelho de ginástica instalado em praça de Itaberaí

Um menino de 6 anos perdeu parte do dedo indicador após se machucar em um aparelho de ginástica instalado em uma praça no Setor Recanto dos Bosques, em Itaberaí, na região central de Goiás. O acidente aconteceu enquanto a criança estava no local. Ele passou por cirurgia no Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugol), em Goiânia.

A mãe da criança questionou as condições de conservação do equipamento e apontou sinais de ferrugem. Após a repercussão do caso, a Prefeitura de Itaberaí informou que abriu um processo interno para adotar providências.

A avó do menino, Maria Aparecida Silva, disse estar muito triste com o ocorrido e espera que sejam tomadas medidas para evitar que outras crianças se machuquem. “É muito triste ver ele assim, passar por tudo isso”, afirmou.











