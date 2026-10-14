Divulgação/Redes sociais Alagamento no túnel do Anhangabaú

O Túnel Papa João Paulo II, popularmente conhecido como Túnel do Anhangabaú, ficou alagado devido às fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde desta quarta-feira (14). Motoristas que passavam pelo local foram surpreendidos por uma forte enxurrada e, para se proteger da água, precisaram subir no teto dos veículos. Ônibus e motocicletas também ficaram retidos na via.

À medida que o volume de água subia, diversos carros foram arrastados e ficaram empilhados ou submersos. Confira no vídeo abaixo:





Em um vídeo publicado em uma matéria do UOL, um motorista de aplicativo e o passageiro que passavam pelo local, ficaram ilhados pela água. "Aí, pessoas, perdi o meu carro hoje no Anhangabaú. Evite a região. Estou em cima do carro, com passageiro ainda", disse o motorista.

Água invade estação de Metrô

Também no centro de São Paulo, um passageiro registrou o momento em que a água da chuva desceu em grande quantidade pelas escadarias da estação Japão-Liberdade, na Linha 1-Azul do Metrô. Até a última atualização desta matéria, a companhia não havia se pronunciado sobre o impacto das chuvas na operação do local. Assista ao registro:





O Metrô de São Paulo emitiu uma nota dizendo que em razão das fortes chuvas que atingiram a capital nesta quarta-feira (14), uma lâmina d'água se formou no mezanino da estação Liberdade da Linha 1-Azul, e afetou parcialmente o funcionamento de alguns equipamentos auxiliares (catracas, monitores de informação e escadas fixas).

O Metrô disse também que equipes de manutenção e limpeza foram acionadas e já restabeleceram o funcionamento desses equipamentos. A circulação dos trens não foi impactada.

CGE e Defesa Civil emitiram alertas

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, emitiu um alerta sobre alagamentos por volta das 15h45 desta quarta-feira (14) para todas as regiões da capital. A Defesa Civil também emitiu dois alertas de fortes chuvas, raios e ventania.

De acordo com o CGE, o fenômeno do cavado meteorológico (que é combinação do calor e entrada da brisa marítima) estimula a formação de chuva com até forte intensidade dentro da cidade de São Paulo.

Imagens do radar meteorológico do CGE conseguiram monitorar as fortes chuvas com potencial de granizo nos bairros de Pirituba, Jaraguá, ambos zona Norte e na Lapa e Pinheiros, na zona Oeste. Na ocasião da chuva, além de queda de granizo, pode ocorrer rajadas de vento e alagamentos intransitáveis.

Pontos de alagamentos

O órgão registrou pontos de alagamento espalhados por diversas regiões da capital paulista. Três trechos na região central estão bloqueados: a Praça 14 Bis, na Rua Manoel Dutra (sentido bairro/centro); a Praça José Luiz de Mello Malheiro (ambos os sentidos); e a Rua Glicério (ambos os sentidos).

Na zona sul, também ficaram sem condições de tráfego a Avenida Santo Amaro, no cruzamento com a Avenida Roque Petroni Júnior (ambos os sentidos), e a Avenida Doutor Ricardo Jafet, na altura da Rua Vergueiro, na Vila Mariana.

Na Marginal Tietê, a chuva causou alagamento na pista central, na altura da Ponte das Bandeiras (sentido Castelo Branco/Ayrton Senna), mas, continua transitável.

Já na zona sul, o trânsito ficou travado na Avenida Santo Amaro, no cruzamento com a Avenida Roque Petroni Júnior (ambos os sentidos); na Av. Dr. Ricardo Jafet, no cruzamento com a Rua Vergueiro, na Vila Mariana; na Avenida Ibirapuera, na altura da Av. dos Aratãs, em ambos os sentidos, é possível trafegar com atenção.

Como fazer para evitar os alagamentos?

O CGE, orienta a população sobre algumas medidas que amenizam os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

*Texto em atualização