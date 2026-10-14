(Foto: Reprodução/Internet) Forte volume de chuva alagou muitas ruas

Um deslizamento de terra na região da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, em decorrência do temporal que atingiu a capital paulista na tarde desta quarta-feira (14), matou uma pessoa na Rua Santa Cruz do Monte Castelo, nº 10. A residência em que a vítima estava foi soterrada e, apesar dos esforços de populares antes da chegada das equipes de socorro, ela morreu no local, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo.

O caso foi encaminhado ao 74º Distrito Policial (DP).

A morte ocorreu durante a forte chuva que provocou alagamentos em vários pontos da cidade. Toda a capital entrou em estado de atenção para alagamentos às 15h25, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Ruas ficaram alagadas na região central e na zona Sul. Na Marginal Tietê, a chuva causou alagamento na pista central, na altura da Ponte das Bandeiras (sentido Castelo Branco. A água também invadiu as estações de metrô Japão-Liberdade, Trianon-Masp e Paraíso, além do Terminal Bandeira e o Túnel Ayrton Senna. No Parque Ibirapuera, o lago transbordou e uma grade foi levada pela força das águas.

Volume de chuva

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou 69 mm de chuva na Vila Clementino, na Zona Sul, 43 mm na região da Sé e 37 mm em Moema, Zona Sul.

Foram registrados 1.041 raios na cidade.





De acordo com o CGE, a combinação do calor e entrada da brisa marítima estimula a formação de chuva com até forte intensidade dentro da capital.