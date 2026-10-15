Tiago Ramos / iG Cratera em rua do Brooklin, na zona sul de SP

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista fizeram uma cratera se abrir entre a Rua dos Guararapes e a Rua Porto Martins, resultando na interdição total do trânsito na tarde desta quinta-feira (15), no Brooklin, na zona sul de São Paulo.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a rua interditada e funcionários da empresa contratada para a obra trabalhando na contenção do buraco. O incidente não deixou feridos.





Obra na região se arrasta há quase dois anos

No mesmo local, acontece uma obra subterrânea de galeria de águas pluviais que já dura quase dois anos na região. O iG ouviu o proprietário de uma borracharia que fica a 100 metros do local, disse que a força das chuvas somada às intervenções, fez as tubulações estourarem. Inclusive afetou temporariamente o abastecimento de água no bairro. No entanto, a água foi normalizada.





"Essa obra está trazendo um transtorno tão grande pro bairro que é incalculável. O comércio, trânsito, está afetando tudo. E como meu estabelecimento é uma oficina, a nossa passagem está obstruída", reclamou o dono do estabelecimento. "No mês passado mesmo, ficamos praticamente, 12 dias com a entrada aqui obstruída, com a vala aberta bem na frente da oficina", relatou.

Segundo o relato do proprietário, na manhã desta quinta-feira, apenas a equipe da empresa responsável pela obra atuava no local. Uma equipe da Prefeitura também esteve presente, por pouco tempo. O iG entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo e com a Sabesp pedindo esclarecimentos e, até o momento, não obtivemos resposta. O espaço segue aberto.