Divulgação Marco Antonio Villa

A Justiça de São Paulo determinou a prisão do comentarista político e historiador Marco Antonio Villa, de 71 anos, por falta de pagamento de pensão alimentícia. A informação foi inicialmente divulgada pelo SBT Brasil e confirmada pelo UOL, que teve acesso ao mandado.

De acordo com o documento, a dívida total soma R$ 570.358,61, valor atualizado até 30 de setembro deste ano. Como não foi encontrado pelos policiais, Villa é tratado pela Justiça como foragido.

O que diz o mandado

A decisão foi tomada pelo juiz Eduardo Palma Pellegrinelli, da 12ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O mandado foi expedido em 8 de outubro, e o processo tramita sob segredo de justiça.

O pedido é de prisão temporária, com validade de 30 dias e possibilidade de prorrogação por igual período.

De acordo com a emissora, o filho de Villa tem 45 anos e é uma pessoa com deficiência.





O magistrado autorizou a entrada de policiais na residência do historiado, inclusive mediante arrombamento de portas, portões e fechaduras ou auxílio de chaveiro, se necessário. O juiz também determinou que um oficial de justiça ou autoridade policial prenda Villa e o encaminhe a uma unidade prisional assim que for localizado.

Fontes da Polícia Civil informaram ao UOL que a corporação fez buscas por Villa na quarta-feira (14), em dois endereços, mas não o localizou.

A equipe de reportagem do iG buscou contato com o comentarista, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Quem é Marco Antonio Villa

Nascido em 1955 em São José do Rio Preto, no interior paulista, Villa se mudou para a capital em 1970. Marco tem graduação em História, concluiu o mestrado em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP) em 1989 e o doutorado em História Social, também na USP, em 1993.

É professor universitário, pesquisador e autor de mais de 40 livros sobre a história política do Brasil e do estado de São Paulo. Como comentarista, já colaborou com emissoras como TV Cultura e Jovem Pan, além de jornais e revistas.

Neste ano, Villa disputou uma vaga de deputado federal pelo MDB nas eleições gerais de 2026 e foi eleito suplente, com 31.579 votos. Em 6 de outubro, ele agradeceu os votos em publicação no Instagram e afirmou que a defesa da democracia é um valor permanente.

