Divulgação Estado de atenção e alerta para fortes chuvas é publicado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo



A cidade de São Paulo enfrentou fortes chuvas durante a madrugada desta sexta-feira (16). Com o temporal, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo anunciou o estado de alerta para alagamentos em todas as regiões da capital, e a Defesa Civil do Estado chegou a emitir 15 alertas preventivos através do território paulista.

De acordo com o CGE, as Zonas Norte, Sul, Sudeste, Oeste, Leste e o Centro anunciaram o estado de atenção e alerta para alagamentos à 1h47, com término somente às 4h55. Já a Defesa Civil, afirma que a capital paulista decretou o estado às 2h33, quando foi emitido o alerta severo para as Zonas Oeste e Centro da capital, com raios, ventos fortes e condição para granizo; no final da mensagem, uma recomendação: busque abrigo.

Reprodução Alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, emitido na sexta-feira (16)





Dentre os avisos enviados, 10 alertas foram encaminhados por SMS e, outros cinco, através do sistema Cell Broadcast, que permite o envio de mensagens diretamente aos celulares em áreas sob risco. Os avisos não foram exclusivos para a capital, mas também abrangeram os municípios de Avaré, Botucatu, Campinas, Bragança Paulista e Registro, além das regiões do Vale do Ribeira, Região Metropolitana de São Paulo, litoral paulista, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

As chuvas vêm causando danos extensivos à cidade, chegando a invadir estações de metrô, provocar deslizamentos que acabaram em morte e, até mesmo, alagar e empilhar carros dentro do túnel do Anhangabaú. Na madrugada desta sexta-feira (16), a Rede Telemétrica do Alto Tietê, chegou a registrar um volume acumulado de 76,6 mm de chuva no Córrego do Sapateiro, dentro do Parque do Ibirapuera, na Zona Sul da capital.

Segundo o CGE, a instabilidade é provocada pela passagem de uma frente fria pelo pelo litoral paulista.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.





Chuvas continuam presentes

No decorrer das horas desta sexta-feira (16) a propagação da frente fria ainda deve causar a presença de muita nebulosidade e as chuvas se mantêm de forma generalizada. Por mais que as precipitações deem uma trégua durante a manhã, o céu permanece nublado e as temperaturas não sobem muito, atingindo uma máxima de 23°C; a mínima prevista é de 17°C.

A Defesa Civil renovou o alerta para pancadas de chuva isoladas, de morada a forte intensidade, acompanhada de raios e rajadas de ventos. De acordo com o órgão, a faixa leste do estado, onde se encontra a capital, e as regiões próximas à divisa com Minas Gerais, serão as áreas mais afetadas e que necessitam de mais atenção.

O solo encharcado das chuvas da madrugada aumentam o risco para certos desastres, como deslizamentos, além de manter o potencial para formação de alagamentos elevados em toda Grande São Paulo.

Durante o sábado (17), a frente fria deve se afastar gradualmente do estado, diminuindo a recorrência das chuvas, mas garoas e chuviscos ainda devem se fazer presentes durante a madrugada e a noite. Os termômetros devem variar entre mínimas de 16°C e máximas de 22°C.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Sexta-feira (16): Mínima de 17°C, máxima de 23°C. Chuvoso durante o dia e à noite.

- Sábado (17): Mínima de 17°C, máxima de 23°C.Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Domingo (18): Mínima de 15°C, máxima de 24°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva.

- Segunda-feira (20): Mínima de 14°C, máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

