Reprodução/redes sociais Vídeos mostram impacto da chuva forte em SP

A chuva forte que atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira (14) provocou alagamentos em vários pontos da capital de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, emitiu um alerta sobre alagamentos por volta das 15h45 desta quarta-feira (14). A Defesa Civil também emitiu dois alertas de fortes chuvas, raios e ventania em diversas regiões da capital paulista.



No centro da São Paulo, um internauta gravou o volume de água que correu pelas escadarias da estação de metrô Japão-Liberdade. Confira:





De acordo com o CGE, o fenômeno do cavado meteorológico (que é combinação do calor e entrada da brisa marítima) estimula a formação de chuva com até forte intensidade dentro da cidade de São Paulo.

Imagens do radar meteorológico do CGE conseguiram monitorar as fortes chuvas com potencial de granizo nos bairros de Pirituba, Jaraguá, ambos zona Norte e na Lapa e Pinheiros, na zona Oeste. Na ocasião da chuva, além de queda de granizo, pode ocorrer rajadas de vento e alagamentos intransitáveis.

Na Vila Mariana, na zona sul, moradores gravaram nas redes sociais chuvas de granizo. Assista:









Pontos de alagamentos

O órgão registrou pontos de alagamento espalhados por diversas regiões da capital paulista. Três trechos na região central estão bloqueados: a Praça 14 Bis, na Rua Manoel Dutra (sentido bairro/centro); a Praça José Luiz de Mello Malheiro (ambos os sentidos); e a Rua Glicério (ambos os sentidos).

Na zona sul, também ficaram sem condições de tráfego a Avenida Santo Amaro, no cruzamento com a Avenida Roque Petroni Júnior (ambos os sentidos), e a Avenida Doutor Ricardo Jafet, na altura da Rua Vergueiro, na Vila Mariana.

Na Marginal Tietê, a chuva causou alagamento na pista central, na altura da Ponte das Bandeiras (sentido Castelo Branco/Ayrton Senna), mas, continua transitável.

Já na zona sul, o trânsito ficou travado na Avenida Santo Amaro, no cruzamento com a Avenida Roque Petroni Júnior (ambos os sentidos); na Av. Dr. Ricardo Jafet, no cruzamento com a Rua Vergueiro, na Vila Mariana; na Avenida Ibirapuera, na altura da Av. dos Aratãs, em ambos os sentidos, é possível trafegar com atenção.

Como fazer para evitar os alagamentos?

O CGE, orienta a população sobre algumas medidas que amenizam os efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

*Reportagem em atualização