Crawl_Ray/Flickr Coelho-do-mar (Jorunna parva) é uma lesma-do-mar.

Com cerca de um centímetro de comprimento, o coelho-do-mar é um pequeno animal que lembra um coelho por causa das "orelhas" em sua cabeça e corpo "peludinho". Apesar disso, o animal não é um mamífero, mas sim uma lesma-marinha que vive no fundo do oceano.

A espécie Jorunna parva faz parte do grupo dos nudibrânquios, moluscos sem concha que têm essas estruturas parecidas com orelhas, usadas para respirar e perceber o ambiente.

Apesar de fofos, os animais podem absorver toxinas das esponjas que comem, o que pode torná-los venenosos para outros animais.

As orelhas ajudam a encontrar comida

As duas estruturas que lembram orelhas de coelho são chamadas de rinóforos. Elas funcionam como antenas sensoriais, ajudando o animal a perceber substâncias químicas presentes na água.

Com isso, o coelho-do-mar consegue identificar sinais do ambiente que ajudam a encontrar comida, perceber possíveis ameaças e reconhecer outros animais da mesma espécie.

Já as pequenas estruturas que dão ao corpo uma aparência peluda são chamadas de papilas. Elas também ajudam o molusco a perceber o que acontece ao seu redor.

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Como o coelho-do-mar respira?

Na parte de trás do corpo, o animal tem estruturas que lembram um pequeno tufo de pelos. Na verdade, são brânquias, que permitem a troca de gases com a água e ajudam na respiração.

Os nudibrânquios recebem esse nome porque têm suas estruturas respiratórias expostas, em vez de protegidas dentro do corpo. A palavra significa "brânquias nuas", segundo o Museu de História Natural de Londres, no Reino Unido.

Esses animais também podem apresentar cores variadas, como branco, laranja, azul e roxo. Em algumas espécies de lesmas-do-mar, o corpo ainda pode ter estruturas como pequenos tentáculos que ajudam na defesa contra predadores.





Fofo e venenoso

O coelho-do-mar pode absorver toxinas das esponjas marinhas das quais se alimenta. Essas substâncias podem tornar o animal tóxico para outros animais, ajudando a afastar possíveis predadores.

Essa estratégia de defesa também aparece em outros nudibrânquios, mas nem todas as espécies se protegem da mesma forma.

Algumas das lesmas-marinhas, por exemplo, conseguem aproveitar as células que produzem veneno em animais como águas-vivas e anêmonas-do-mar. Em vez de destruir essas células durante a digestão, elas as guardam em partes do próprio corpo e podem utilizá-las para se defender.

Essas células possuem estruturas capazes de liberar substâncias venenosas quando entram em contato com uma ameaça. Dessa forma, os nudibrânquios conseguem aproveitar a defesa de outros animais para se proteger.