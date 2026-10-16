Mark Edwards Bagre-europeu de cerca de 61 kg fisgado no lago St John’s, perto de Witney, na Inglaterra

Mark Edwards fisgou um bagre-europeu de cerca de 61 quilos no lago St John's, em Oxfordshire, na Inglaterra, e estabeleceu o que pode ser o novo recorde do condado.

Até então, a marca pertencia a Chris Wilkins, com um bagre-europeu de 56 quilos.

Edwards capturou o peixe em um ponto conhecido como "Canto do Bagre". Como isca, além de uma bolinha flutuante rosa, ele utilizou três pellets de halibut, uma espécie de ração prensada com cheiro forte.

Estamos todos muito felizes em ver um dos nossos bagres atingir mais de 130 libras. Lembro-me de quando introduzimos os primeiros bagres no lago St. John's Pool na década de 90 e sempre esperei que um dia víssemos um deles crescer a um tamanho tão impressionante. Já existem alguns com mais de 45 kg, então quem sabe o tamanho que eles vão atingir! Muito emocionante! porta-voz da Linear Fisheries, empresa que administra o lago St John's.

























No entanto, o gigante ainda fica abaixo do maior registro do Reino Unido. Em setembro de 2024, na Chigborough Farm and Fisheries em Maldon, Essex, Shaun Ing fisgou um bagre-europeu de 68 quilos.



