Divulgação/Governo de SP Em evento no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta (15), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) lança um pacote de medidas contra os eventos extremos climáticos

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) anunciou nesta quinta-feira (15) um pacote de medidas de quase R$ 30 bilhões até 2029 e o programa São Paulo Sempre Alerta - Operação El Niño, ambos para o enfrentamento das mudanças climáticas. O evento reuniu autoridades municipais, parlamentares, secretários, sociedade civil e coordenadores da Defesa Civil, no Palácio dos Bandeirantes, na zona oeste de São Paulo.

A Operação El Niño substitui a tradicional Operação Chuvas, na qual o monitoramento começava apenas em dezembro, em razão das chuvas de verão. De acordo com o governo de SP, o objetivo é mapear e responder permanentemente aos eventos extremos, como temporais, ondas de calor, estiagens e incêndios florestais. A iniciativa estará em funcionamento até 2027.

“As condições climáticas exigiram que antecipássemos a Operação SP Sempre Alerta. Os acumulados dos últimos meses têm trazido preocupações”, disse o coronel Rinaldo de Araújo Monteiro, chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil.

Como funcionará a Operação El Niño?

A ação terá um gabinete de crise que reunirá representantes do Governo, concessionárias de água, energia e gás, polícias e bombeiros. À medida que os eventos climáticos forem registrados, o gabinete acompanhará a situação em um novo painel de inteligência.

Cada região será classificada em quatro níveis operacionais de risco: verde (observação), amarelo (atenção), laranja (alerta) e vermelho (emergência), conforme a gravidade do cenário e a necessidade de preparação, mobilização e resposta efetiva.





“Ontem tivemos essa chuva forte na cidade de São Paulo, e a gente vai conviver com isso. Temos que entender que esse é o novo normal. Não foi por acaso que a Operação SP Sempre Alerta foi antecipada. O que se prevê é severidade das chuvas, vários picos de chuva, acumulados acima do normal”, explica o governador.

Além disso, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE) fará dois boletins diários com a previsão meteorológica e a indicação de riscos para suas unidades regionais, oferecendo visibilidade de três dias para facilitar o acompanhamento e as providências das defesas civis municipais.

Quando os riscos se tornarem críticos, além da adoção de ações emergenciais, serão emitidos avisos e alertas específicos para a população.

“Em situações de risco iminente, também vamos disparar avisos diretamente na tela dos celulares via Cell Broadcast e alertas por SMS para a população cadastrada no 40199”, destacou o coronel Rinaldo de Araújo Monteiro.

“As pessoas têm que levar a sério as previsões e os alertas da Defesa Civil, e aquilo que parece ser um transtorno, uma interdição de rodovia, de túnel, está ali para evitar um acidente, um problema pior”, ressalta Tarcísio de Freitas.

Outros investimentos

Além da operação, o governo fará investimentos em outras frentes para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, como obras de contenção de cheias, desassoreamento de rios, resiliência hídrica, planos regionais de contingência, estoque de emergência, rede hospitalar e de saúde mental, tecnologia, monitoramento e apoio aos municípios.