Gerada por IA Ciclone derruba temperaturas, traz chuvas e rajadas de ventos

A formação de um ciclone extratropical deve favorecer o avanço de uma frente fria para o centro-sul do Brasil. As informações são dos meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com os especialistas, o ciclone extratropical se forma entre esta sexta-feira (16) e sábado (17) em uma área próxima à costa da Região Sul.

A condição pode ocasionar ventos costeiros intensos no litoral do Sul, favorecer o avanço de ar frio e influenciar o tempo nas Regiões Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo em parte do Nordeste.

Inclusive, há aviso de perigo potencial para ventos costeiros no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Ainda segundo o Inmet, esse sistema, em conjunto com a circulação atmosférica em altos níveis, favorece ainda a formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) da temporada.

Sendo assim, a previsão indica chuva em todos os estados do Sudeste, em parte do Nordeste e em áreas do Centro-Oeste.

As instabilidades também atingem a Região Norte, com chuva no Amazonas, no sudoeste de Roraima, no Acre, em Rondônia e no Tocantins.

Porém, o avanço do ar frio que o ciclone traz deve reduzir as instabilidades no Sul, onde as noites devem ser frias, com temperaturas abaixo de 10 °C.

Por outro lado, em áreas do Pará, de Roraima e do Amapá, e no extremo norte e leste do Nordeste, o tempo deve permanecer predominantemente quente e seco.

Veja a previsão por região:

Sul

De acordo com o Inmet, nesta sexta-feira (16), a entrada de uma massa de ar mais seco e frio favorece a diminuição da nebulosidade e o sol deve predominar em quase toda a região.

Mesmo assim, ainda há chance de ocorrer uma chuva isolada no litoral. Além disso, os ventos também se intensificam na área litorânea por conta da formação do ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico, na parte próxima à costa da Região Sul.

Com isso, há aviso amarelo de perigo potencial para ventos costeiros em toda a faixa litorânea do Rio Grande do Sul e no litoral de Santa Catarina até a região de Florianópolis.

O alerta é válido para toda esta sexta-feira (16) e atinge as áreas:

Grande Florianópolis;

Sul-Catarinense;

Metropolitana de Porto Alegre;

Sudeste Rio-grandense.

O aviso ainda se mantém para este sábado (17). Neste dia, também há previsão de chuva no sul e leste do Rio Grande do Sul, com possibilidade de trovoadas no litoral gaúcho.

Sudeste

As chuvas seguem atingindo a Região Sudeste nesta sexta-feira (16). Segundo os meteorologistas, ela deve vir acompanhada de trovoadas em todos os estados da região.

Sendo assim, há aviso laranja de perigo para grande parte de Minas Gerais, no centro e sul do Espírito Santo, todo o estado do Rio de Janeiro e parte de São Paulo. O alerta é válido para as quatro capitais da região.

O aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Durante a noite, com a entrada de uma massa de ar mais seca e fria vinda do Sul, as condições para chuva começam a diminuir em São Paulo e no Triângulo Mineiro.

Centro-Oeste

Nesta sexta-feira (16), o tempo fica chuvoso em grande parte do Centro-Oeste. A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas para o Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

O aviso laranja de perigo para tempestades atinge também o sul de Goiás. Em uma área maior da região, o aviso é amarelo de perigo potencial.

No sul do Mato Grosso do Sul, especialmente nas áreas próximas às divisas com o Paraguai e o Paraná, o tempo fica mais estável, sem previsão de chuva.

Além disso, as temperaturas apresentam tendência de queda em toda a região por conta da entrada da frente fria causada pelo ciclone extratropical.

Norte

O Inmet informou que o tempo fica instável, principalmente nas áreas mais ao oeste e sul da Região Norte.

Para o Amazonas, Rondônia, Acre, sul do Pará e parte do Tocantins, a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas. Nessas áreas, inclusive, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Já no centro do Pará, no norte do Tocantins e em Roraima, a previsão indica chuvas isoladas. Nas demais áreas da região, o tempo fica estável, sem previsão de chuva.

Nordeste

As áreas de instabilidade que se formam no interior do Brasil avançam para parte da Região Nordeste e favorecem a ocorrência de chuva no Maranhão, áreas do Piauí e em grande parte da Bahia, conforme explicou o Inmet.

Inclusive, na Bahia, a previsão indica chuvas com trovoadas. Nas demais áreas, as chuvas serão mais isoladas. Mesmo assim, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades válido para quase todo o estado baiano, incluindo áreas em torno de Salvador.

Por outro lado, na faixa norte e leste do Nordeste, desde o litoral do Maranhão e do Piauí até o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, o tempo fica ensolarado, sem previsão de chuva.

Nesses pontos, há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar. O alerta é válido também para outra parte do Maranhão, centro do Piauí e uma área mais ao norte da Bahia.



