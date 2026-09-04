Fernando Frazão/Agência Brasil SP suspende rodízio

Devido ao final de semana prolongado, com o feriado do Dia da Independência do Brasil na segunda-feira (07), a cidade de São Paulo, Metrô SP e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terão fluxo de funcionamento alterado no sábado (05), domingo (06) e segunda-feira, 7 de setembro.

Rodízio

O rodízio municipal de veículos em São Paulo fica suspenso durante os feriados oficiais, conforme estabelecido pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Com a suspensão da restrição, veículos com placas final 1 e 2 vão poder circular normalmente pela cidade na segunda-feira.

O rodízio volta na terça-feira (08), das 7h às 10h e das 17h às 20h, para veículos com placas final 3 e 4.

Em relação ao trânsito na capital paulista, o feriado do dia 7 de setembro também traz as seguintes restrições:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

Porém, as faixas de uso exclusivo de ônibus poderão ser utilizadas por veículos de passeio no feriado. As áreas de estacionamento rotativo pago, conhecidas como Zona Azul, terão sinalizações em cada local, indicando seu modo de funcionamento.

Metrô SP

O metrô de São Paulo fará um teste de funcionamento 24 horas durante o feriado prolongado. A operação sem parar já funciona nas madrugadas entre sábados e domingos, mas será estendida neste final de semana.

As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata vão ter funcionamento contínuo nas madrugadas entre sábado (05), domingo (06) e segunda-feira (07). As estações ficarão abertas para embarque e desembarque de passageiros.

Na segunda-feira, a frota em circulação será adequada à demanda prevista para um dia de feriado. Todas as linhas terão trens reservas posicionados para atender rapidamente a qualquer necessidade operacional.

CPTM

Trens de São Paulo administrados pela CPTM, Linhas 11 - Coral, 12 - Safira e 13 - Jade, também vão ter alterações em seu funcionamento devido ao feriado, com intervalos diferentes dos dias regulares e manutenções programadas.

Sábado (05)

No sábado, os trens da CPTM vão funcionar em intervalos médios, programados para o dia. Porém, a linha 11-Coral tem manutenção programada para a parte da noite, das 21h às 23h30.

Trens vão circular por uma única via no trecho entre as estações Guaianases e Ferraz de Vasconcelos para a substituição de Aparelho de Mudança de Via (AMV). Após o horário da manutenção, até o fim da operação, a circulação será interrompida entre as estações Brás e Tatuapé para obras no Viaduto Guadalajara.

Devido às mudanças, passageiros na Estação Palmeiras-Barra Funda, Luz e Brás que vão sentido Tatuapé devem utilizar a Linha 3 - Vermelha do Metrô. No sentido oposto, quem vem das estações entre Calmon Viana e Tatuapé com destino a Palmeiras-Barra Funda também deve fazer a transferência para a linha do metrô.

Na Linha 12-Safira, as alterações ocorrem das 23h30 até o fim da operação, com a interrupção da passagem de trens entre as estações Brás e Tatuapé. A interrupção será para obras de manutenção, e os passageiros devem fazer a transferência para a Linha 3 do Metrô.

Também, devido a manutenções, o Expresso Aeroporto ficará sem as partidas das 23h e meia-noite nos dois sentidos. A alternativa para chegar às estações Guarulhos-CECAP e Aeroporto-Guarulhos é utilizar a Linha 3 - Vermelha do Metrô até Tatuapé, pegar a Linha 12 - Safira até a estação Engenheiro Goulart e embarcar nos trens da Linha 13 - Jade.

Domingo (06)

Na véspera de feriado, os horários de trens da CPTM seguem o padrão adotado para todos os domingos, com intervalos de aproximadamente 35 minutos entre cada veículo.

Alterações estão programadas para acontecer no trecho entre as estações Brás e Tatuapé, que permanecem totalmente interditado para a continuidade dos serviços no Viaduto Guadalajara durante toda a operação comercial.

Essa mudança impacta também as linhas 11 - Coral e 12 - Safira, em que os passageiros deverão adotar a mesma estratégia da noite de sábado, utilizando a transferência para a Linha 3 - Vermelha do Metrô para realizar o deslocamento.

Já o Expresso Aeroporto seguirá suspenso o dia inteiro, e o trajeto até o Aeroporto de Guarulhos deverá ser feito via Linha 13 - Jade, acessando a Linha 12 - Safira a partir do trecho liberado ou das conexões com o Metrô.

Segunda-feira (07)

No feriado de Independência do Brasil, segunda-feira, 7 de setembro, os trens administrados pela CPTM adotam horários identificados à programação oferecida aos domingos, com tempos um pouco maiores entre cada embarque.





Somente na Linha 11-Coral estão programadas alterações. Das 8h às 18h, os trens operarão por via única no trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e José Bonifácio para a substituição de Aparelho de Mudança de Via (AMV) e montagem de paralastro na região.