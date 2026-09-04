Unsplash Frente fria avança no país

Uma forte frente fria vai avançar sobre o Brasil durante o feriado prolongado e causar chuvas fortes em todas as regiões, além de queda acentuada da temperatura. O alerta é da Climatempo, confirmando as previsões de temperaturas negativas e geada no Sul do País. Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e centro-sul do Brasil vão sentir os efeitos do ar gelado, que vai esfriar o Dia da Independência, persistir pelo menos até a manhã de terça-feira (8).

De acordo com os mapas meteorológicos a extensa massa de ar frio, de origem polar que vai provocar queda acentuada das temperaturas entre os dias 6 e 7 de setembro no Sul, em na parte centro-sul do Sudeste e do Centro-Oeste. Também dará um breve alívio do calor intenso nas áreas ao Norte destas regiões e em estados como Rondônia e Acre.

A previsão é de um feriado com muito frio no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, segundo a Climatempo.

O avanço da frente fria

No sábado (5), o ar gelado começa a provocar queda de temperatura no Sul, na maioria das áreas de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro e no Sul de Minas Gerais.

No domingo (6), e na segunda-feira, feriado de 7 de setembro, o vento frio se espalha por todo o Sudeste e pelo Centro-Oeste reforçando a queda da temperatura provocada pela chuva e o grande aumento da nebulosidade.

Já no Mato Grosso do Sul, nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, no Sul de Minas, na Zona da Mata Mineira, no Triângulo Mineiro, a sensação de frio será maior no domingo e na segunda-feira.

Ainda de acordo com a previsão meteorológica, a queda de temperatura acentuada está sendo esperada no domingo e segunda-feira no centro-oeste e sul de Mato Grosso, no centro-sul de Goiás, no centro-norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Áreas muito quentes do norte de Minas, do norte de Goiás, o Distrito Federal, o centro-norte e leste de Mato Grosso, Rondônia e Acre vão ter um grande alívio do calor no domingo e na segunda-feira. As temperaturas ficam agradáveis na maior destes dois dias.

Menos de 10°C em SP e em MS

Para os estados de São Paulo e Mato Grosso, a Climatempo indica forte presença do ar polar combinada com o excesso de nebulosidade e chuva que vão derrubar as temperaturas que podem ficar em menos de 10°C.

O frio mais persistente será no domingo, mas o feriado de 7 de setembro vai amanhecer muito frio nos dois estados. Porém, a tarde da segunda-feira já terá sol e temperaturas amenas no interior paulista e em Mato Grosso do Sul.

A cidade de São Paulo terá sensação de muito frio no feriado de 7 de setembro. A Climatempo prevê temperaturas entre 10°C e 13°C, que são marcas muito baixas para os padrões normais de setembro na capital paulista.

A última vez que São Paulo registrou temperaturas igual ou abaixo de 10°C em setembro foi em 2022, quando fez 9,3°C no dia 24. Se a temperatura máxima em torno de 13°C se confirmar, será uma das tardes mais frias em São Paulo, em um dia de setembro, desde o ano 2000, quando a temperatura máxima foi de 13,1°C no dia 26, segundo comparação da Climatempo.

Tarde mais fria do ano no Rio

A tarde do feriado de sete de setembro poderá ser a mais fria do ano na cidade do Rio de Janeiro. A Climatempo prevê temperatura máxima de apenas 20°C.

Até o dia 4 de setembro, a menor temperatura máxima registrada no Rio de Janeiro, pela medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia é de 20,6°C, no dia 25 de junho.

Risco de geada e temperatura abaixo de 0°C no Sul

No domingo, há previsão de geada no Sul e temperatura negativa, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As regiões mais prováveis para ocorrência de temperaturas negativas, apontada pela Climatempo, são a região da Campanha, da Serra e da metade sul do Rio Grande do Sul, regiões serranas e do planalto sul de Santa Catarina.

O sul do Paraná deve registrar temperaturas muito baixas, próximas e pouco acima de 0°C.





Apesar disso, o recorde de menor temperatura no Brasil neste ano, que foi de -9,2°C em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, no dia 24 de junho, não deve ser quebrado.

Possibilidade de precipitação invernal

Outro destaque apontado pela Climatempo é a possibilidade de ocorrência de precipitação invernal nas áreas mais elevadas da Serra de Santa Catarina, entre a noite de domingo, e a madrugada de segunda-feira, 7 de setembro.

A precipitação invernal são fenômenos como neve, chuva congelada e chuva congelante, mas o cenário depende da combinação entre temperaturas suficientemente baixas e presença de umidade na atmosfera, por isso a previsão ainda pode passar por ajustes.