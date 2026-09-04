Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Prefeitura Municipal de São Paulo

A cidade de São Paulo terá alteração na programação de serviços municipais durante o feriado prolongado da Independência do Brasil, com mudanças começando a partir de sábado (05) e indo até a segunda-feira (07).

A população deve ficar atenta ao funcionamento dos empreendimentos para poder aproveitar ao máximo as programações especiais dos parques, centros esportivos e Centros Educacionais Unificados (CEUs) da capital.

O que muda?

Estradas:

Na segunda-feira, 7 de setembro, o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso, em razão do feriado, e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá realizar a Operação Estrada, para monitorar a saída e o retorno de veículos na cidade de São Paulo.

Saúde:

Durante o feriado do Dia da Independência, na segunda-feira (7), os serviços essenciais de saúde seguem funcionando, mas algumas unidades de saúde estarão com o horário alterado.

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas: funcionam normalmente, das 7h às 19h;

Hospitais estaduais: manterão o atendimento normal e funcionamento ininterrupto dos prontos-socorros, das unidades de internação e dos centros cirúrgicos

Pró-Sangue: Clínicas e Osasco abertos das 8h às 16h; Dante Pazzanese, Mandaqui e Barueri fechados. É possível conferir mais detalhes no site da instituição.

Farmácias de Medicamentos Especializados (FME): Fechado

Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM): Fechado

Unidades Dose Certa: Fechado

Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF): Fechado

Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs): Fechados

Poupatempo:

Os postos do Poupatempo em todo o estado não terão atendimento presencial no dia 7 de setembro, com o atendimento de cada unidade voltando ao normal na terça-feira (8). Cerca de 3,5 mil serviços continuam disponíveis nas plataformas digitais, como renovação da CNH, licenciamento de veículos, emissão de atestado de antecedentes criminais, serviços de saúde e educação.

No caso de serviços presenciais, o agendamento é obrigatório e gratuito e deve ser feito previamente pelos canais oficiais do Poupatempo.

Transportes Metropolitanos:

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, como a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o Metrô, terão operação especial durante o feriado.

CPTM: Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade terão intervalos regulares entre os trens durante o sábado (5). No domingo (6), a operação terá intervenções pontuais para a realização de obras programadas; as intervenções serão comunicadas através de avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. Na segunda-feira (7), a circulação dos trens seguirá a mesma programação de intervalos médios praticada aos domingos.

Metrô: as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão operação ininterrupta no fim de semana, funcionando durante toda a madrugada; na segunda-feira (7) a circulação dos trens terá a frota reforçada e trens reservas disponíveis para eventuais lotações.

Linha 17-Ouro: funcionamento no horário padrão programado, das 9h às 16h.

Embarque de bicicletas nos vagões: Os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário durante os sábados, domingos e feriados.

Assim como os transportes sobre trilhos, os ônibus da capital também terão funcionamento especial para atender o público que for ao Desfile Cívico-Militar no Sambódromo do Anhembi. A companhia reativou a Linha 179A/10 Metrô Tietê – Anhembi, das 5h às 14h40 na segunda-feira (7); também haverá uma operação especial do Serviço Atende+, das 6h até as 13h, para garantir a acessibilidade.

No domingo (6) a tarifa zero segue funcionando nos ônibus municipais de São Paulo, da meia-noite às 23h59, em todas as linhas.

As linhas de ônibus da Artesp também terão alterações:

Ônibus intermunicipais: no feriado, os ônibus seguem a programação de domingo.

Operação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Baixada Santista: tanto na segunda-feira (7) quanto na terça-feria (8), a linha terá adequação dos intervalos para atender o público.

Linha Barreiros-Porto: a segunda-feira (7) terá operação com a grade horária praticada aos domingos. Na terça-feira (8), os veículos terão intervalos médios de 10 minutos.

Linha Barreiros-Valongo: na segunda-feira (7), o intervalo médio será de 40 minutos, assim como na terça-feira (8).

Linhas concedidas de metrô e trens terão alterações próprias de acordo com cada concessionária:

Linha 7-Rubi: No domingo (6), haverá alterações significativas no trecho entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. Durante todo o período de funcionamento comercial, os trens circularão em via única nesse intervalo. Isso significa que tanto o embarque quanto o desembarque dos passageiros ocorrerão na mesma plataforma em ambas as estações. Não haverá viagens diretas entre Palmeiras–Barra Funda e Jundiaí. Quem precisar seguir viagem terá de realizar transferência obrigatória na estação Francisco Morato, independentemente do sentido em que estiver viajando.

Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda: na segunda-feira (7) os trens circulam com horários de domingo;

Linhas 4-Amarela e 5-Lilás: trens operam com a mesma oferta de domingo.

Parques:

Os parques municipais da capital funcionarão normalmente em 7 de setembro, durante o feriado do Dia da Independência; horários habituais podem ser consultados pelo site oficial da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).

Ruas abertas para pedestres:

O Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, entre a região central e a Zona Oeste de São Paulo, estará aberto para pedestres durante todo o feriado prolongado, no sábado (5), domingo (6) e segunda-feira (7), das 7h às 21h45.

A Avenida Paulista segue aberta para o público no horário regular somente no domingo (6).

No bairro da Liberdade, centro da capital, a Rua dos Estudantes, a Rua Américo de Campos, a Rua Galvão Bueno e a Rua dos Aflitos, estarão abertas aos pedestres das 9h às 16h durante todo o feriado.





Bom Prato:

Sábado (5):

Unidades abertas - Campinas, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Osasco, Santana, Santo Amaro, Santo André I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.

Unidades fechadas- 25 de Março, Santos I – Mercado e Suzano, estarão fechadas para manutenção

Domingo (6): Todas as unidades estarão fechadas.

Segunda-feira (7):

Unidades abertas: 25 de Março, Brás, Limão, Refeitório Mauá, São Mateus, Santos I, Santos III e Santos IV.

As demais unidades estarão fechadas.

Centros Esportivos:

Todas as 46 unidades da capital estarão abertas durante o feriado, seguindo seus horários habituais de finais de semana e feriados.

Centros Educacionais Unificados (CEUs):

Todos os 63 CEUs da capital paulista estarão abertos para a população das 8h às 18h, disponibilizando atividades culturais, esportivas e de lazer para todos os habitantes. No final de semana, o horário de funcionamento é das 8h às 20h.

Instituições culturais:

Diversos equipamentos municipais de cultura estarão abertos para receber o público durante o feriado da Independência do Brasil, mas outros terão o horário alterado ou não abrirão.



Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL): Fechadas.

Memorial da América Latina: Fechado. Praça das Sombras aberta com acesso pelos portões 8 e 9.

Mundo do Circo: Aberto a partir das 11h, com programação às 17h.

Complexo Cultural Oswald de Andrade (CULTSP PRO): Fechado.

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade: Fechadas.

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo: Fechado.

Memorial da Resistência de São Paulo: Aberto das 10h às 18h

Museu da Imagem e do Som (MIS)/ MIS Experience: Fechados.

Museu Catavento: Fechado.

Museu da Imigração: Fechado.

Museu do Futebol: Fechado.

Museu da Diversidade Sexual: Fechado.

Museu da Língua Portuguesa: Fechado.

Museu das Culturas Indígenas: Aberto das 9h às 18h.

Museu de Arte Sacra de São Paulo: Fechado.

Pinacoteca de São Paulo (Luz, Contemporânea e Estação): Aberta das 10h às 18h

Museu das Favelas: Fechado.

Paço das Artes: Fechado.

Sala São Paulo: Aberta de acordo com a agenda de visitas educativas.

Estação Motiva Cultural: Aberta de acordo com a agenda de visitas educativas.

Theatro São Pedro, Teatro Sérgio Cardoso e Teatro Procópio Ferreira/Tatuí: Fechados.

Teatro Estadual de Araras: Aberto a partir das 14h, com programação às 15h.

Direitos da Pessoa com Deficiência

Durante o feriado, diversos serviços ligados à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) terão alterações:

O atendimento presencial estará suspenso, com retorno à normalidade na terça-feira (8), nos seguintes espaços: Museu da Inclusão; Centros de Informação à Pessoa com Deficiência ( Estações Palmeiras-Barra Funda, Tatuapé e Santa Cruz); Unidades do Centro TEA Paulista (São Paulo e Bauru); todas as Unidades do Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência; Os 17 Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs); a 6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa com Deficiência da capital; todos os quatro Centros de Apoio Técnico (CATs) em Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto e Santos.

O Teleatendimento 24h das duas unidades do Centro TEA Paulista segue funcionando normalmente

A Central de Interpretação de Libras em órgãos públicos, com profissionais que atuam pelo programa São Paulo São Libras, continua ativa em espaços como: as Delegacias da Polícia Civil em todo o estado; a Defensoria Pública do Estado de São Paulo; o Ministério Público do Trabalho; o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; o Metrô de São Paulo e no Poupatempo

