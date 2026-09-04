Reprodução/@douglaspessoatv | @myhoodbr Homem atropelado por ônibus enquanto empurra carro na Marginal Tietê em São Paulo.

Um homem, de 52 anos, foi atropelado por um ônibus na manhã desta sexta-feira (04) na Marginal Tietê. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi acionada para fazer o atendimento à vítima, que sofreu contusões no joelho e no ombro esquerdo.





Segundo informações de pessoas no local, o atropelamento pelo ônibus ocorreu enquanto a vítima empurrava seu carro devido a problemas que ocorreram enquanto ele transitava pela Marginal Tietê, a principal via expressa de São Paulo, conectando diversas regiões da cidade e importantes rodovias nacionais.

Nas imagens é possível ver a vítima deitada sobre o meio-fio, ao lado da rodovia, com a calça rasgada na altura do joelho. O atropelamento aconteceu próximo à Ponte da Freguesia do Ó, também denominada Ponte Padre Noé Rodrigues.

A ponte passa sobre o Rio Tietê e integra o complexo da Marginal Tietê, atuando como o principal elo de ligação entre o distrito histórico da Freguesia do Ó, na Zona Norte, e os bairros da Barra Funda e Água Branca.

Atendimento

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento à vítima de atropelamento por volta das 11h26 desta sexta-feira. Ao chegarem ao local, os profissionais encontraram o homem caído sobre o meio-fio, na lateral da rodovia.

O homem foi imobilizado e levado na viatura dos bombeiros para receber atendimento na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas 21 de Junho, antigo Pronto Socorro Municipal da Freguesia do Ó, localizada na Zona Norte de São Paulo. Uma ambulância do Samu também esteve no local.





A ocorrência foi registrada oficialmente como atropelamento por ônibus e foi encerrada logo após o socorro prestado à vítima e transporte para a UPA.