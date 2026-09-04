Divulgação Arteris As concessionárias do grupo Arteris estimam que quase 2 milhões de veículos circulem pelas rodovias que conectam São Paulo, Paraná e Santa Catarina entre esta sexta-feira (4) e segunda-feira (7)

Quem pretende aproveitar o feriado da Independência para viajar deve se preparar para encontrar as estradas mais movimentadas nos próximos dias. As concessionárias do grupo Arteris estimam que quase 2 milhões de veículos circulem pelas rodovias que conectam São Paulo, Paraná e Santa Catarina entre esta sexta-feira (4) e segunda-feira (7).

A previsão reúne os trechos administrados pela Arteris Régis Bittencourt, Arteris Litoral Sul e Arteris Planalto Sul, importantes corredores para quem deixa São Paulo em direção à Região Sul do país.

Somente na Régis Bittencourt, que liga Embu das Artes, na Grande São Paulo, a Curitiba, são esperados mais de 687 mil veículos durante o feriadão. A estimativa representa um aumento de até 37% no fluxo em comparação com dias normais.

Já a Arteris Litoral Sul prevê a circulação de mais de 1 milhão de veículos em rodovias do Paraná e de Santa Catarina, enquanto a Planalto Sul espera mais de 182 mil veículos na BR-116 entre Curitiba e Capão Alto, em Santa Catarina.

Sexta-feira concentra saída para o feriado

A tendência é que a sexta-feira concentre boa parte do movimento de motoristas que decidiram antecipar a viagem. Os horários de maior fluxo variam conforme a rodovia.

Na Régis Bittencourt, o trânsito deve ficar mais intenso:

sexta-feira (4), entre 14h e 17h;

sábado (5), entre 7h e 13h;

domingo (6), entre 10h e 17h;

segunda-feira (7), entre 11h e 17h.

A concessionária estima que cerca de 579 mil veículos passem pelo trecho paulista da BR-116 e outros 108 mil pelo Paraná durante o período.

Mais de 1 milhão de veículos no Paraná e em Santa Catarina

Na malha da Arteris Litoral Sul, a previsão é de aumento de até 40% no volume de veículos em relação aos dias considerados normais.

A concessionária administra trechos estratégicos como a BR-116 no Contorno Leste, a BR-376 entre Curitiba e Garuva, a BR-101 e o Contorno de Florianópolis.

Do total estimado, aproximadamente 816 mil veículos devem circular pelos trechos catarinenses e outros 194 mil pelo Paraná.

Os períodos com previsão de maior movimento são:

sexta-feira (4), das 7h às 21h;

sábado (5), das 9h às 11h;

domingo (6), das 10h às 17h;

segunda-feira (7), das 10h às 17h.

Trânsito também aumenta na Planalto Sul

A Arteris Planalto Sul prevê mais de 182 mil veículos na BR-116 entre Curitiba e Capão Alto, em Santa Catarina.

O fluxo esperado representa aumento de até 17% em comparação com dias normais. A rodovia é uma das principais ligações terrestres entre o Paraná e o interior catarinense.

Como acompanhar as condições da viagem

A orientação da Arteris é que os motoristas planejem o deslocamento antes de sair de casa e, sempre que possível, evitem os períodos previstos para maior concentração de veículos.

A companhia mantém informações atualizadas sobre as condições das rodovias e mapas interativos para acompanhamento do tráfego e localização das bases de atendimento.

Nas bases operacionais, os usuários podem fazer paradas durante a viagem para utilizar banheiros, beber água e descansar antes de continuar o percurso.

As equipes de atendimento também permanecem de prontidão 24 horas por dia para ocorrências e emergências nas rodovias administradas pelo grupo.

Revisão antes de pegar a estrada

Com o aumento do movimento, a recomendação é não deixar os cuidados com o veículo para a última hora.

Antes de viajar, os motoristas devem verificar:

condições e calibragem dos pneus;

sistema de freios;

funcionamento dos faróis e demais itens de iluminação;

nível do óleo;

nível da água do motor;

equipamentos obrigatórios e itens de segurança.

Outro ponto importante é considerar as condições meteorológicas. A previsão para o feriado indica mudança no tempo em parte do Sudeste e do Sul, com possibilidade de chuva e queda nas temperaturas, o que pode exigir ainda mais atenção dos motoristas.

Cuidados simples podem evitar acidentes

Além da manutenção do veículo, a Arteris reforça orientações básicas para reduzir os riscos durante a viagem.

Entre elas estão respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo da frente, utilizar o cinto de segurança em todos os assentos e nunca usar o celular enquanto dirige.

Em caso de chuva ou neblina, a recomendação é reduzir a velocidade, manter os faróis baixos acesos e evitar mudanças constantes de faixa.

A orientação é simples: com as rodovias mais cheias, a paciência e o planejamento podem fazer diferença tanto no tempo da viagem quanto na segurança de quem está dentro e fora do veículo.

Para atendimento, os motoristas podem entrar em contato com a Arteris pelo WhatsApp (16) 3906-9481 ou pelos telefones de emergência específicos de cada rodovia.