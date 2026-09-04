Reprodução/Defesa Civil SP Defesa Civil alerta para chuvas fortes durante o feriado em São Paulo.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de chuvas fortes no estado durante o feriado prolongado, que vai de sábado (05) a segunda-feira (07). O aumento nas precipitações é devido a uma nova frente fria vinda do Rio Grande do Sul, que vai passar por São Paulo.

O órgão reforçou o monitoramento e a articulação com órgãos estaduais e municipais diante da previsão. O objetivo é agilizar uma resposta a possíveis ocorrências e apoiar os municípios em áreas com maior potencial de impacto.

Com o aumento no acumulado de chuvas previsto durante o feriado, causado pela frente fria, acaba fazendo crescer o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra, principalmente no Vale do Ribeira, na Região Metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista e no Litoral Norte.

Em razão do cenário previsto para o feriado prolongado, a Defesa Civil realiza reuniões de alinhamento com representantes regionais e municipais para fortalecer as ações de acompanhamento e resposta em caso de ocorrências graves.

Temperatura

A instabilidade se concentra na faixa leste do estado, com risco de transtornos e, além da forte chuva, a frente fria deve provocar uma forte queda nas temperaturas do estado. Entre segunda-feira (07) e quarta-feira (09), os termômetros podem marcar cerca de 11°C na capital e entre 7°C e 8°C no interior.

O local que mais deve sentir os efeitos da frente fria é a Serra da Mantiqueira e a região de São José dos Campos, onde a temperatura mínima pode chegar a aproximadamente 5°C entre o Dia da Independência do Brasil e a quarta-feira.

Chuvas

A previsão da Defesa Civil é de pancadas de chuva com altos acumulados durante todo o final de semana e na segunda-feira, feriado. Os volumes podem variar entre 70 e 100 milímetros, principalmente no litoral e na Região Metropolitana de São Paulo.

A instabilidade ganha força na noite desta sexta-feira (04) e se intensifica durante a madrugada de sábado (05). Para o Vale do Ribeira, a previsão indica risco de alagamentos e enchentes no domingo (06), com possibilidade de transbordamento do rio Ribeira.

A Defesa Civil classificou sete regiões do estado de São Paulo com estado de alerta para maiores acumulados de chuvas:

Região Metropolitana de São Paulo;

Baixada Santista;

Sorocaba;

Vale do Paraíba e Litoral Norte;

Vale do Ribeira;

Registro;

Itapeva;

Marília.

As outras regiões do estado estão em estado de atenção para as fortes chuvas que podem cair durante o feriado:

Presidente Prudente;

Araçatuba;

São José do Rio Preto;

Barretos;

Franca;

Ribeirão Preto;

Araraquara;

Bauru;

Campinas.

Orientações

A Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas. Afaste-se de árvores e estruturas metálicas frágeis.

No litoral paulista, recomenda-se evitar atividades náuticas, já que há condição para agitação marítima durante todo o fim de semana.

Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Alertas

Os alertas meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Basta enviar o CEP da região para o número 40199. As informações também estão disponíveis no aplicativo Alerta SP.

O alerta da Defesa Civil é um aviso oficial de segurança enviado pelo Governo do Estado para informar sobre perigos graves e urgentes, como temporais, enchentes ou ventos fortes. Ele orienta a população a deixar áreas de risco e adotar medidas de proteção com antecedência.

Canais de comunicação