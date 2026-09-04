A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de chuvas fortes no estado durante o feriado prolongado, que vai de sábado (05) a segunda-feira (07). O aumento nas precipitações é devido a uma nova frente fria vinda do Rio Grande do Sul, que vai passar por São Paulo.
O órgão reforçou o monitoramento e a articulação com órgãos estaduais e municipais diante da previsão. O objetivo é agilizar uma resposta a possíveis ocorrências e apoiar os municípios em áreas com maior potencial de impacto.
Com o aumento no acumulado de chuvas previsto durante o feriado, causado pela frente fria, acaba fazendo crescer o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra, principalmente no Vale do Ribeira, na Região Metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista e no Litoral Norte.
Em razão do cenário previsto para o feriado prolongado, a Defesa Civil realiza reuniões de alinhamento com representantes regionais e municipais para fortalecer as ações de acompanhamento e resposta em caso de ocorrências graves.
Temperatura
A instabilidade se concentra na faixa leste do estado, com risco de transtornos e, além da forte chuva, a frente fria deve provocar uma forte queda nas temperaturas do estado. Entre segunda-feira (07) e quarta-feira (09), os termômetros podem marcar cerca de 11°C na capital e entre 7°C e 8°C no interior.
O local que mais deve sentir os efeitos da frente fria é a Serra da Mantiqueira e a região de São José dos Campos, onde a temperatura mínima pode chegar a aproximadamente 5°C entre o Dia da Independência do Brasil e a quarta-feira.
Chuvas
A previsão da Defesa Civil é de pancadas de chuva com altos acumulados durante todo o final de semana e na segunda-feira, feriado. Os volumes podem variar entre 70 e 100 milímetros, principalmente no litoral e na Região Metropolitana de São Paulo.
A instabilidade ganha força na noite desta sexta-feira (04) e se intensifica durante a madrugada de sábado (05). Para o Vale do Ribeira, a previsão indica risco de alagamentos e enchentes no domingo (06), com possibilidade de transbordamento do rio Ribeira.
A Defesa Civil classificou sete regiões do estado de São Paulo com estado de alerta para maiores acumulados de chuvas:
- Região Metropolitana de São Paulo;
- Baixada Santista;
- Sorocaba;
- Vale do Paraíba e Litoral Norte;
- Vale do Ribeira;
- Registro;
- Itapeva;
- Marília.
As outras regiões do estado estão em estado de atenção para as fortes chuvas que podem cair durante o feriado:
- Presidente Prudente;
- Araçatuba;
- São José do Rio Preto;
- Barretos;
- Franca;
- Ribeirão Preto;
- Araraquara;
- Bauru;
- Campinas.
Orientações
A Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas. Afaste-se de árvores e estruturas metálicas frágeis.
No litoral paulista, recomenda-se evitar atividades náuticas, já que há condição para agitação marítima durante todo o fim de semana.
Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.
Alertas
Os alertas meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Basta enviar o CEP da região para o número 40199. As informações também estão disponíveis no aplicativo Alerta SP.
O alerta da Defesa Civil é um aviso oficial de segurança enviado pelo Governo do Estado para informar sobre perigos graves e urgentes, como temporais, enchentes ou ventos fortes. Ele orienta a população a deixar áreas de risco e adotar medidas de proteção com antecedência.
Canais de comunicação
- Defesa Civil: 199
- Corpo de Bombeiros: 193
- Polícia Militar: 190
- Alertas no celular: envie um SMS gratuito com o CEP da sua região para o número 40199 ou baixe o aplicativo Alerta SP.